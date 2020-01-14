  1. استانها
  2. فارس
۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۴۴

عکس های ماهواره ای تالاب های فارس قبل و بعد از بارندگی

عکس های ماهواره ای تالاب های فارس قبل و بعد از بارندگی

شیراز-عکس های ماهواره ای تالاب های مهارلو،طشک و بختگان از افزایش آبگیری این تلاب ها خبرمی دهد.

به گزارش خبرنگارمهر، سطح آبگیری دریاچه مهارلو درحال حاضر و بعد از بارندگی‌های اخیر استان فارس به ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و باید گفت که ۶۱ درصد این تالاب آبگیری شده است درحالی که طبق نقشه‌های ماهواره‌ای آبگیری این تالاب در دو ماه قبل فقط ۱۲۰ هکتار و در واقع ۱.۷۵ درصد بوده است.

قبل از بارندگی

بعد از بارندگی

همچنین عکس‌های ماهواره نشان می‌دهد که تالاب طشک ۲۵ درصد و ۱۴ هزار و ۸۰۰ هکتار آبگیری شده است.

بارندگی‌های اخیر همچنین باعث ابگیری ۳۶ درصدی تالاب بختگان شده است که سه هزارو ۲۰۰ و ۱۰ هزارهکتاررا شامل می‌شود در حالی که نقشه‌های ماهواره‌ای چهارماه قبل از این دو تالاب ازآابگیری یک هزارو ۲۰۰ هکتاری تالاب طشک و همچنین آبگیری صفر درصدی تالاب بختگان حکایت می‌کند.

قبل از بارندگی
بعد از بارندگی

کد مطلب 4825495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ساخت سد دیگر باید منسوخ شود جمعیت باید برود به سوی آب نه آب ببرند سوی جمعیت حاصل سد زدن نابوددریاچه ها و رود ها و محیط بایر اطراف آنها ایها الانسان ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه