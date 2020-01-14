عکس های ماهواره ای تالاب های فارس قبل و بعد از بارندگی

به گزارش خبرنگارمهر، سطح آبگیری دریاچه مهارلو درحال حاضر و بعد از بارندگیهای اخیر استان فارس به ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و باید گفت که ۶۱ درصد این تالاب آبگیری شده است درحالی که طبق نقشههای ماهوارهای آبگیری این تالاب در دو ماه قبل فقط ۱۲۰ هکتار و در واقع ۱.۷۵ درصد بوده است.
همچنین عکسهای ماهواره نشان میدهد که تالاب طشک ۲۵ درصد و ۱۴ هزار و ۸۰۰ هکتار آبگیری شده است.
بارندگیهای اخیر همچنین باعث ابگیری ۳۶ درصدی تالاب بختگان شده است که سه هزارو ۲۰۰ و ۱۰ هزارهکتاررا شامل میشود در حالی که نقشههای ماهوارهای چهارماه قبل از این دو تالاب ازآابگیری یک هزارو ۲۰۰ هکتاری تالاب طشک و همچنین آبگیری صفر درصدی تالاب بختگان حکایت میکند.
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