عکس های ماهواره ای تالاب های فارس قبل و بعد از بارندگی

به گزارش خبرنگارمهر، سطح آبگیری دریاچه مهارلو درحال حاضر و بعد از بارندگی‌های اخیر استان فارس به ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و باید گفت که ۶۱ درصد این تالاب آبگیری شده است درحالی که طبق نقشه‌های ماهواره‌ای آبگیری این تالاب در دو ماه قبل فقط ۱۲۰ هکتار و در واقع ۱.۷۵ درصد بوده است.

قبل از بارندگی

بعد از بارندگی

همچنین عکس‌های ماهواره نشان می‌دهد که تالاب طشک ۲۵ درصد و ۱۴ هزار و ۸۰۰ هکتار آبگیری شده است.

بارندگی‌های اخیر همچنین باعث ابگیری ۳۶ درصدی تالاب بختگان شده است که سه هزارو ۲۰۰ و ۱۰ هزارهکتاررا شامل می‌شود در حالی که نقشه‌های ماهواره‌ای چهارماه قبل از این دو تالاب ازآابگیری یک هزارو ۲۰۰ هکتاری تالاب طشک و همچنین آبگیری صفر درصدی تالاب بختگان حکایت می‌کند.

قبل از بارندگی