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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

مهلت ثبت نام دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده فردا پایان می یابد

ثبت نام دوره کاردانی علمی - کاربردی پودمانی غیر حضوری مدیریت خانواده که تا 19 اردیبهشت ماه تمدید شده بود، فردا به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین مرحله پذیرش دوره کاردانی پودمانی غیر حضوری مدیریت خانواده که ثبت نام در آن از طریق دفاتر مرکزی پست در سراسر کشور انجام می شود، فردا پایان می یابد.

شهریه ثبت نام در هر پودمان 000/300 ریال بوده و تنها شریط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه است و هیچگونه شرط دیگری از جمله کف معدل، سن و غیره ندارد.

ضمنا با توجه به گستردگی جغرافیایی دانشجویان در 30 استان کشور، اطلاع رسانی به دانشجویان و آگاهی آنان از وضعیت تحصیلی آنان از طریق سایت اینترنتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir فراهم شده است.

کد مطلب 482552

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