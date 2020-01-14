به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر سهشنبه در نشست تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان سمنان به میزبانی اداره کل جهاد کشاورزی استان، بابیان اینکه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی مشکل عمده در استان سمنان است، تأکید کرد: تشکیل یگان حفاظت از امور اراضی در راستای مراقبت از اراضی خوشبختانه صورت گرفته و در سالهای اخیر شاهد کاهش تغییر کاربری اراضی هستیم.
وی بابیان اینکه در تغییر کاربری سطوح زیر کشت از گردونه تولید محصولات کشاورزی خارج میشوند، افزود: حفظ خاک یک موضوع مهم درزمینهٔ نگه داشت اراضی کشاورزی است.
رسانهها و فرهنگسازی نقش مطلوبی در کاهش تغییر کاربری دارند
رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه دیگر آفت تغییر کاربری اراضی را تغییر چهره روستاها دانست و تأکید کرد: امروز روستاها به مرکز خوشنشینی تبدیلشده حالآنکه باید مرکز تولید و رونق باشد.
میرعماد بابیان اینکه برای توسعه روستاها نیاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیست و میتوان این توسعه و احداث در اراضی ملی انجام شود، تأکید کرد: این تصور اشتباه است که با توسعه روستا باید اراضی کشاورزی تغییر کنند از سوی دیگر اولویت جهاد پیشگیری از ساختوساز در اراضی است لذا نباید اجازه ساخت داد تا اینکه کسی سازهای را بسازد و آن را خراب کنیم.
وی افزود: در دو سال اخیر شاهد کاهش تعداد پروندههای تغییر کاربری در استان سمنان بودهایم که رسانهها و فرهنگسازی در آن نقش داشتهاند اما تا به صفر رسیدن این پدیده راه طولانی وجود دارد.
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