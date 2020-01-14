کاهش تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که قبل از ظهر سه‌شنبه در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به شاخص‌های مطلوبی که قم در زمینه‌های مختلف دارد، گفت: استان قم در چند شاخص نسبت به استان‌های کشور سرآمد است؛ در فعالیت اقتصادی دولت در قم کم‌ترین نقش اقتصادی را دارد و این امر نوعی امتیاز است در حالی که در دیگر استان‌ها واحدهای تولیدی گرفتاری وجود دارند که اختیارات دولتی دارند.

وی اظهار داشت: هم‌چنین شاخص‌هایی در استان قم هم وجود دارد که نوعی ظرفیت برای استان به شمار می‌رود؛ در قم تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش رفته و در بخش بیمه‌های اجباری ۳ درصد رشد دارد که این نشان از عملکرد خوب مسئولان اجرایی استان قم دارد.

به گفته معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، طبق مصوبات ستاد اجرایی ستاد مقاومتی اختیاراتی به استان‌ها داده شده است که باید مدیران اجرایی در استان‌ها با بهره‌گیری از کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع استان به نفع تولیدکننده وارد عمل شده و موانع تولید را از واحدهای تولیدی بردارند و تصمیم به موقع داشته باشند زیرا تصمیم به موقع از نیازهای واحدهای تولیدی و تولید کنندگان است.

قم هفتمین استان در زمینه احیای واحدهای تولیدی در کشور

وی اظهار داشت: استان قم جزو ۷ استانی است که دارای کم‌ترین تعطیلی در ارتباط با واحدهای تولیدی و کشاورزی در شرایط سخت کنونی اقتصادی دارد و طبق گفته مسئولان استانی ۳۵ واحد تولیدی در قم احیا و در طول این یک سال بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی هم ایجاد شده است.

شاکرمی افزود: باید برای حذف هزینه زمان در مراجعه تولیدکنندگان و کارفرمایان برای پیگیری مشکلات خود به سمت الکترونیکی شدن خدمات قدم برداریم تا جلوی کاغذ بازی‌های اداری را برداشته و قدمی در حل مشکلات تولیدکنندگان برداشته شود که برای این امر سامانه «رفع موانع کار» شروع به فعالیت کرده است و در استان قم باید این سامانه مورد استفاده قرار گیرد.