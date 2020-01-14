گسترش همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با دانشگاه های فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نشستی با دکتر سیامک بهرام نماینده دانشگاه استراسبورگ فرانسه و دکتر علی محمد مجلل نماینده دانشگاه لیون فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.

در ابتدای این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ضمن معرفی وضعیت، عملکرد و جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه گزارشی از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ارایه کرد و به بررسی زمینه های گسترش همکاری های دو دانشگاه پرداخت.

وی به سابقه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه های فرانسه اشاره کرد و برخی از این تعاملات از جمله همکاری موثر اساتید بزرگی نظیر دکتر گوشه را یادآور شد.

زالی حضور اساتید ایرانی در فرانسه را فرصتی مغتنم برای تقویت این همکاری ها در حوزه های پژوهشی، آموزشی و غیره برشمرد و تقویت این همکاری های بین المللی برای انتقال تجربیات پزشکی بین دانشگاه های ایران و فرانسه را گامی موثر در راستای رشد علوم پزشکی هر دو کشور دانست.

پروفسور سیامک بهرام نماینده دانشگاه استراسبورگ فرانسه نیز در این نشست ضمن بیان مطالبی برای انجام پروژه های مشترک در زمینه ایمنی شناسی بالینی اعلام آمادگی کرد.

وی که جایزه محقق برتر بین المللی را در جشنواره ابوریحان دانشگاه سال ۱۳۹۸ با H Index حدود ۳۰ دریافت کرده است، برای ایجاد بستر مناسب همکاری با این دانشگاه قول مساعد داد.

دکتر علی مجلل جراح و استاد دانشگاه لیون فرانسه نیز با ابراز علاقمندی برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد دانشگاه لیون آمادگی کامل برای انجام تحقیقات و برگزاری دوره های کوتاه مدت مشاهده گری جراحی برای متخصصان دانشگاه در کشور فرانسه را دارد.

در ادامه نشست حاضران درخصوص زمینه های گسترش تعاملات و همکاری های طرفین از جمله طرح های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره های کوتاه مدت و تبادل استاد و دانشجو به بحث و تبادل نظر پرداختند.