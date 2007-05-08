به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه های اسپانیا با برتری 5 بر2 بارسلونا بر ختافه و شکست 3 برصفر دیپورتیو لاکرونیا برابر سویا پیگیری شد. با این نتایج صعود این دو تیم مطرح اسپانیا به دیدار نهایی جام حذفی تقریبا قطعی است، مگر اینکه اتفاقات نادر فوتبال رقم بخورد و این دو تیم شانس صعود به فینال را از دست بدهند.

فردا و پس فردا دیدارهای دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا که برنامه آن به شرح زیر است:

86/2/19

سویا - دیپورتیو لاکرونیا

86/2/20

ختافه - بارسلونا