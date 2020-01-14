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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۵۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خبرداد:

ارسال ۱۰هزار بسته مواد غذایی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان

ارسال ۱۰هزار بسته مواد غذایی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان

زنجان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۱۰ هزار بسته مواد غذایی امدادی مورد نیاز از این استان به هموطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جمعیت هلال احمر استان زنجان، شهرام میرزایی افزود: با توجه به بارندگی‌های اخیر و وقوع سیل در سیستان و بلوچستان نخستین محموله از مواد غذایی و اقلام مورد نیاز از استان زنجان برای این هموطنان ارسال شد.

وی تاکید کرد: همه نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان در آماده باش هستند تا در صورت نیاز به مناطق سیل‌زده کشور برای امدادرسانی و ارائه خدمات امدادی اعزام شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با طغیان رودخانه‌های فصلی و زیرآب رفتن بسیاری از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان بسیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل مسکونی خود و زندگی در اردوگاه‌های اسکان اضطراری شده‌اند.

میرزایی خاطرنشان کرد: به منظور تامین نیازهای مردم آسیب‌دیده از سیل، جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان به جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم نوعدوست کشورمان برای هموطنان خود در این مناطق اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: هموطنان برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان می‌توانند #۵۴*۱۱۲* را شماره گیری کرده یا از طریق شماره حساب ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ نزد بانک ملت شعبه امام علی (ع) به نام کمک‌های خیرین اقدام کنند.

کد مطلب 4825610

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