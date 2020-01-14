به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، برنامه «تهران ۲۰» امشب سه‌شنبه، ۲۴ دی ماه با حضور محمدامین ایمان جانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و عبدالمطهر محمدخانی سردبیر اخبار داخلی خبرگزاری فارس روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.

در این برنامه عملکرد رسانه‌ها در مواجه با سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

مخاطبان برنامه «تهران ۲۰» می توانند پیام های خود را راجع به موضوعات و محورهای برنامه از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۵۲۰ با ما درمیان بگذارند.

«تهران ۲۰» روزهای زوج با اجرای محمد دلاوری و روزهای فرد با اجرای علی مروی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته راس ساعت ۲۰ از شبکه ۵ سیما مهمان خانه های مردم ایران خواهد بود.

این برنامه کاری از گروه تهران و شهروندی است که بصورت مشترک یک هفته در میان به تهیه کنندگی محمد علی بازی و فرشید محمودی و با سردبیری سیدفرید موسوی روانه آنتن شبکه پنج سیما می شود.