  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :

هفته آینده با لاریجانی دیدار می کنم

هفته آینده با لاریجانی دیدار می کنم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار قریب الوقوع خود با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خاویر سولانا " دراین زمینه اظهار داشت : به زودی با " علی لاریجانی " دیدار و درباره پرونده هسته ای ایران بحث و تبادل نظر خواهم کرد . 

وی بدون آنکه اشاره به روز دقیق این دیدار کند، خاطر نشان کرد : این دیدار به احتمال بسیار زیاد هفته آتی برگزار می شود .

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار ماه گذشته خود با لاریجانی تصریح کرد: ایران حاضر نیست از فعالیت غنی سازی اورانیوم خود دست بردارد .

سولانا زمان دستیابی به نتیجه درباره پرونده هسته ای ایران را تا 6 ماه آینده اعلام کرد .

کد مطلب 482565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها