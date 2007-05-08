هفته آینده با لاریجانی دیدار می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خاویر سولانا " دراین زمینه اظهار داشت : به زودی با " علی لاریجانی " دیدار و درباره پرونده هسته ای ایران بحث و تبادل نظر خواهم کرد .
وی بدون آنکه اشاره به روز دقیق این دیدار کند، خاطر نشان کرد : این دیدار به احتمال بسیار زیاد هفته آتی برگزار می شود .
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار ماه گذشته خود با لاریجانی تصریح کرد: ایران حاضر نیست از فعالیت غنی سازی اورانیوم خود دست بردارد .
سولانا زمان دستیابی به نتیجه درباره پرونده هسته ای ایران را تا 6 ماه آینده اعلام کرد .
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