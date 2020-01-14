شمار زیادی از سوری ها از مناطق تحت کنترل تروریستها خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار سانا از خروج ده‌ها شهروند سوری از مناطق تحت کنترل تروریست‌ها در حومه‌های حلب و ادلب از طریق گذرگاه‌هایی گشوده شده از سوی نیروهای مسلح سوریه، به سمت مواضع ارتش سوریه خبر داد.

همچنین شمار زیادی از تروریست‌ها از مناطق تحت کنترل تروریست‌ها در حومه ادلب از گذرگاه ابو الضهور به سمت مواضع ارتش سوریه حرکت کردند.

بر اساس این گزارش؛ گروه‌های تروریستی با هدف منع خروج اهالی و غیرنظامیان گذرگاه الحاضر در حومه جنوبی ادلب را گلوله باران کردند.

خبرنگار سانا اعلام کرد که ده‌ها شهروند ساکن مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی، با خروج از این مناطق وارد گذرگاه‌های بشردوستانه بازگشایی شده توسط ارتش سوریه شدند.

این افراد در حال انتقال به مناطق امن هستند.