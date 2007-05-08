به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی " واژه های اختر شناسی " نوشته مهرداد سرمدی در 110 صفحه ، شمارگان 3000 نسخه و با بهای 1800 تومان از سوی نشر فرهنگ معاصر در قطع رقعی و با جلد شومیز در نمایشگاه کتاب تهران منتشر شده است .

مهرداد سرمدی در مقدمه اثر درباره دلایل تدوین آن نوشته است : " هدف از تدوین این فرهنگ یکدست سازی معادل های فارسی اصطلاحات و نام های رایج در اختر شناسی ( نجوم ) ، آسان یابی معادل های انگلیسی و فارسی این رشته به صورت دوسویه ، و در نهایت ، کمک به کاربرانی است که به منظور ترجمه یا بهره گیری از داده های متون تخصصی به منابع اخترشناسی در زبان انگلیسی مراجعه می کنند."

مولف در مورد روش تدوین این فرهنگ نیز ذکر کرده است : " برای اینکه ذخیره واژگان این اثر تا حد ممکن کامل شود ، از معتبرترین و جدیدترین مراجع قبل دسترسی در زبان انگلیسی استفاده شده است . بدیهی است که شماری از این اصطلاحات و نام ها ، تا پیش از این در زبان فارسی کاربرد چندانی نداشته اند ؛ از این رو با کوشش در یافتن واژه های مناسب ، معادل گذاری ها صورت گرفته است . در این رهگذر ضمن قیاس و گرته برداری نقادانه از شیوه هایی که موسسات معتبر دانشگاهی و انتشاراتی در دیگر رشته های تخصصی برمی گزیده اند ، توجه به روش های خلاقانه ، نامحسوس و غیرمدونی که پیشکسوتانی همچون احمد آرام ، رضا اقصی و احمد بیرشک در پیش گرفته بودند نیز مد نظر قرار داشته است ."

سرمدی برای تدوین این فرهنگ بیش از ده فرهنگی فارسی و لاتین را مورد بررسی قرار داده است که از جمله می توان به : دانشنامه همگانی نجوم ، فرهنگ اخترشناسی ، فرهنگ اصطلاحات علمی ، فرهنگ کیهان شناسی ، واژه نامه نجوم ، A Dictionariy of Astronomy ، The Gale Encyclopedia of Science و UXL Encyclopedia of Scienve بهره گرفته است .



نسخه فارسی به انگلیسی فرهنگ معارف

این ناشر همچنین همراه این فرهنگ ، نسخه جدید و " انگلیسی به فارسی" فرهنگ معارف را به کوشش فرج الله خداپرستی در بیش از 400 صفحه و با شمارگان 3000 نسخه با جلد سخت و قطع وزیری وارد پیشخوان کتابفروشی ها کرده است .

نسخه فارسی به انگلیسی این فرهنگ سال گذشته در همین حجم منتشر شده بود . این فرهنگ واژگان علومی مانند الهیات اسلامی ، مسیحی ، یهودی ، بودایی ، فلسفه و حوزه های مرتبط با آن را شامل می شود .