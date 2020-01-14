به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذاکری بیان داشت: در شهرستان جاسک حدود ۵۰ روستا برق ندارند که تا امشب مشکل قطعی برق حدود ۲۵ روستا برطرف میشود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل گستردگی مسیرهای دسترسی در شهرستان جاسک کار برقرسانی بسیار مشکل است، افزود: در بارندگیهای اخیر حدود ۲۵ میلیارد تومان به تأسیسات برق در شهرستان جاسک خسارت وارد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان عنوان کرد: در این بارندگیها به تأسیسات برق در هرمزگان ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد.
ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ کیلومتر شبکه برق آسیب دید که ۳۰ کیلومتر آن دیگر قابلاستفاده نیست.
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