ارسال یک تریلی کمک های مردمی از مازندران به سیستان و بلوچستان

سردار محمدحسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل و خسارت‌های ناشی از آن در سیستان و بلوچستان از اعزام یک تریلی اجناس مورد نیاز مردم به مناطق سیل زده خبر داد و افزود: وظیفه همه ما به ویژه نیروهای جهادی این است که به مردم این مناطق کمک کرده و خدمات رسانی کنیم.

بابایی اضافه کرد: سپاه کربلا از روزهای قبل خود را آماده امداد رسانی و کمک به مناطق کرده و یک تریلی اجناس مورد نیاز مردم هم بزودی به مناطق سیل زده ارسال می‌شود.

این مسئول اظهار داشت: پایگاه‌های مقاومت شهرستان‌ها و رده‌های سپاه آماده دریافت کمک‌های مردمی در شهرستان‌ها هستند و این موضوع در قالب فراخوان عمومی به اطلاع مردم خواهد رسید.



بابایی درباره اعزام نیروهای جهادی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان هم گفت: برای اعزام نیروهای جهادی و متخصص در حال هماهنگی با قرارگاه قدس سپاه در شرق کشور و سپاه سلمان سیستان و بلوچستان هستیم و پس از هماهنگی برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام می‌کنیم.



وی اظهار امیدواری کرد که مردم مازندران مانند همیشه همانطور که در زلزله سرپل ذهاب و سیل اوایل سال جاری لطف و محبت خویش را به هموطنان ثابت کردند، این بار نیز با کمک به مردم سیستان و بلوچستان برگ زرین دیگری را رقم می‌زنند.