سپتامبر ضرب الاجل کلیدی برای جنگ عراق خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در آن ماه، فشارهای سیاسی در واشنگتن با جدول زمان بندی شده نظامی در بغداد همراه خواهد شد. ژنرال " دیوید پتریوس" از فرماندهان برجسته آمریکایی در عراق گفته است که تا آن زمان اعلام خواهد کرد که آیا افزایش سطح کنونی نظامیان آمریکایی در عراق تاثیری بر آشتی ملی بین احزاب درگیر عراقی دارد یا خیر و اینکه کنگره در سال مهم 2008 که از اول اکتبر آغاز می شود، قطعا در حالی آغاز خواهد شد که کنگره شرایط بسیار سختی را بر هزینه جنگ قرار خواهد داد.

سناتور"گوردون اسمیت " گفت :" به بسیاری از جموریخواهان قول داده شده که گزارش صریحی درباره افزایش ( شمار نظامیان آمریکایی در عراق) ارائه خواهد شد."

وی افزود:" من تنها جمهوریخواه و یا یکی از دو جمهوریخواه نخواهم بود که خواستار تغییر در آرایش نیروها در عراق در آن زمان خوهم بود؛ این مسئله برای من بسیار روشن است."

"جیمز موران" عضو کمیته فرعی اختصاص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا که بودجه دفاعی را تعیین می کند، گفت :" سپتامبر ماه کلیدی است؛ اگر ما درپایان راه هیچ موفقیتی را نبینیم؛ سپتامبر ماه بسیار غم انگیزی برای این دولت خواهد بود."

کنگره آمریکا به تازگی بودجه جدید نظامی آمریکا را به شرط خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق تصویب کرده بود، اما بوش این قانون را وتو کرده و از کنگره خواسته تا این بودجه را بدون گنجاندن پیش شرطی مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق به تصویب برساند.