به گزارش خبرگزاری مهر، دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس امروز سه شنبه و به دنبال بیانیه تأمیل برانگیز ۳ کشور اروپائیِ طرف ایران در توافق بین المللی سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام در پیام هائی در خصوص نطق پارلمانی خود در مجلس عوام کشورش در این باره توئیتری نوشت: نمایندگان را درباره چرائی فعال سازی این مکانیسم در جریان گذاشتم.

وزیر خارجه انگلیس در این خصوص ادعا کرد: می خواهیم توافق هسته ای با ایران را زنده نگه داریم. اگر ایران اراده این کار را داشته باشد، لندن از توان دیپلماتیک خود استفاده می کند تا در همکاری با شرکاء مسیر رو به جلوئی را ترسیم نماید.

شایان ذکر است، در ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج یکجانبه واشنگتن از برجام را همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.

متعاقب این اقدام خصمانه واشنگتن، ایران پس از بیش از یک سال صبر راهبردی تا کنون در ۵ مرحله و بر اساس مادتین ۲۶ و ۳۶ مصرح در برجام برخی از تعهداتش را ذیل این توافقنامه محدود کرده است.

این در حالیست که ۳ کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه ساعاتی پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه خبر دادند.

این ۳ کشور در بیانیه‌ای با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامی خود نوشتند که «به دلیل اقدام‌های ایران چاره‌ای نمانده» جز اینکه مکانیسم ماشه را فعال کنیم.

بر اساس بند ۳۷ برجام، اگر هر یک از سه کشور اروپایی امضاکننده توافق اتمی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) به این نتیجه برسند که ایران توافق را نقض کرده می‌توانند روند بررسی اختلاف را به جریان بیندازند که ظرف مدتی کمتر از ۶۵ روز این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و این نهاد ممکن است از سرگیری سریع تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کند.