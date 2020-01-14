آمریکا با جنجال تبلیغاتی به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی ضعفش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مروی عصر سه شنبه در مراسم هفتمین روز شهدای مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سردار پور جعفری در جمع مردم عزادار کرمان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم بیان داشت: از میان مردم مردانی هستند که با خدای خود عهد و پیمان بسته‌اند بعضی از آنها در راه عهد و پیمانشان در راه خدا به شهادت رسیده و می‌رسند. برخی منتظرند، اما از این عهد و پیمانی که با خدای خود بسته‌اند عقب نشینی نمی‌کنند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آئین تشییع سردار شهید سلیمانی افزود: این تجمع بسیار با شکوه بود و لازم می‌دانم در ابتدا از خانواده‌های بزرگواری که عزیزانشان را در مراسم تشییع با شکوه و بی نظیر از دست دادند که این افراد از بخش‌های مختلف جامعه بودند از خداوند برای آن عزیزان طلب رحمت و مغفرت کنم. امیدوارم خداوند روح همه این عزیزان را با شهدای کربلا محشور گرداند و برای بازماندگان و خانواده‌ها صبر جمیل و اجر جزیل درخواست می‌کنم.

گوشه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی سردار شهید سلیمانی

تولیت آستان قدس رضوی با ذکر این سوال که حاج قاسم دارای چه خصوصیاتی بود که اینگونه در شهادتش دل‌های مردم سوخت گفت: ما قهرمان و انسان‌های جنجگو و انسان‌های متهور در تاریخ زیاد داشته‌ایم اما همه آنها نتوانسته‌اند با مردم یک ارتباط عمیق عاطفی و احساسی ایجاد کنند.

مروی تصریح کرد: حاج قاسم قهرمان و شجاع بود امنیت ایران، عراق و سوریه مرهون جهادها تدابیر و… حاج قاسم بود اما اینها به تنهایی نمی‌تواند بین مردم و او ارتباط عاطفی و پیوندی عمیق و ناگسستنی ایجاد کند.

وی گفت: حضرت علی (ع) در کوفه بعد از جنگ صفین نشسته بودند در بین سخنانشان یه یاد برادران و عزیزانش افتاد و راوی می‌گوید حضرت وقتی نام اینها را می‌برد همه صورت مبارکش پر از اشک شد و فرمود چقدر حسرت دیدن این برادران را داشتم لذا آنچه را که از قرآن می‌دانستند این افراد در زندگی عمل کردند حاج قاسم سلیمانی امتداد این چنین نسلی است حاج قاسم امتداد عمار و… است که امیرالمومنین در فراق آنها اشک می‌ریزد و افسوس می‌خورد؛ حاج قاسم اهل ثنا و استغفار بود.

وی گفت: حضرت می‌فرمایند شما مثل من نمی‌توانید باشید آن دشواری‌هایی که من بر خود تحمیل می‌کنم شما نمی‌توانید داشته باشید ولی من را به تقوی الهی و جهد و کوشش در راه خدا یاری کنید مؤمن هم در عمل محکم است و هم در فکر و اندیشه دارای فرصت و استحکام می‌باشد عمل سدید یعنی در مقابل عملی که می‌خواهد انجام دهد سختی‌ها تنگناها را بر خود بخرد و از آن عمل عقب نشینی نکند.

مروی اظهار داشت: عمل را آغاز کنید به سرانجام برسانید و در آن ثابت قدم باشید حاج قاسم سلیمانی مصداق این سخن امیرالمومنین است.

وی ادامه داد: حاج قاسم با استحکام فکر و طراحی می‌کرد و انجام می‌داد و مقاومت می‌کرد، فکر سدید عمل سدید داشت، حاج قاسم از روی عواطف، احساسات و هیجانات تصمیم نمی‌گرفت و دارای فکر سدید و اهل منطق بود خطی را که از دوران نوجوانی و جوانی آغاز کرده بود تا لحظه شهادت آن خط نورانی را بدون لحظه‌ای تردید و تزلزلی ادامه داد.

مروی اظهار داشت: بسیاری از افراد در کنار حاج قاسم بودند و بعد مسیر تغییر کرد اما حاج قاسم در همان مسیر با قدرت و با استحکام ماند تا به شهادت رسید.

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: پایبندی به مسیر و راهی که انتخاب کرده بود در سخت‌ترین شرایط و امتحانات و دشوارترین لحظات هیچ تزلزلی در وی مشاهده نشد و کسی ندید لذا معنای بودن در وی محقق شد.

مروی گفت: یک زمانی آنقدر فشارها و تنگناها بر مردم فشار می‌آورد که ایمانشان متزلزل می‌شود و به تعبیر قرآن زلزله بر ایمان مردم می‌افتد و آنقدر سختی‌ها و فشارها شرایط را بر مردم تنگ می‌کند که نه تنها مردم عادی که حتی پیغمبر و نبی و کسانی که به این پیغمبر ایمان آورده‌اند می‌گویند دست خدا کجاست چرا خداوند یاری نمی‌کند.

وی ادامه داد: حاج قاسم از انسان‌هایی بود که در جنگ و سختی‌ها در چند کشور نگفت خسته شدم و به راهش ادامه داد و نگفت سنم بالاست من وظیفه‌ام را انجام داده‌ام لذا همان نشاط و شادابی و احساس مسئولیت و ایمان راسخ را تا لحظه شهادت حفظ کرد اینها همان کسانی هستند که جامعه را حفظ می‌کنند و ایمان مردم را نگهبانی می‌کنند.

وی به جنگ احد اشاره کرد و گفت: در جنگ احد علی‌رغم فتوحات زیاد به خاطر سهل‌انگاری عده‌ای از مسلمانان مغلوب شدند و سخت‌ترین شرایط را بر پیامبر (ص) تحمیل کردند و بزرگترین یاورش حمزه سید الشهدا را از دست داند که می‌گویند بر وی بسیار گریه کرد آما یک سال بعد با تدبیر پیروز شدند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: حاج قاسم از کسانی بود که هر چه به او می‌گفتند سوریه دیگر از دست رفته است آمریکا و قارون‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این ملت را از بین ببرد علاوه بر اینکه رعب در دلش ایجاد نکرد و با توکل و توسل به خدا سوریه و عراق را از چنگال داعشی‌ها بیرون آورد این اخلاص حاج قاسم است بنابراین بعد از شهادتش این جمعیت دهها میلیونی در تشییع پیکرش این را ثابت می‌کند.

هیچ تهدیدی کمترین تزلزلی در ارادت سردار سلیمانی ایجاد نمی‌کرد

وی افزود: حاج قاسم برای خدا و رضای او و انجام وظیفه گام برمی‌داشتند و هیچ تهدیدی کمترین تزلزلی در ارادت او ایجاد نکرد و این اخلاص حاج قاسم بود.

مروی ابراز داشت: بر طبق آیه قرآن آنهایی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند خداوند محبت آنها را در دل مردم جاری می‌کند و حاج قاسم مصداق این آیه است.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا می‌گفت ما برای اینکه داعش را خانه نشین و زمین گیر کنیم ۲۰ سال طول می‌کشد و حاج قاسم کمتر از سه ماه اینها را از بین برد و ریشه آنها را کند زیرا او برای خدا قدم برداشت و نیتش فقط خدا بود نه کسب محبوبیت.

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: حاج قاسم تیم رسانه‌ای نداشت و هر هفته در شبکه‌ها تلویزیونی ظاهر نمی‌شد اما اینگونه خداوند محبت وی را در دل مردم قرار داد و در حقیقت عبد صالح خدا بود.

وژ افزود: ولایتمداری حاج قاسم یکی دیگر از خصوصیات وی بود در مسائل نظامی و سیاسی صاحب فکر بود هم طراح و هم تئوریسین بسیار چیره دست و هم اهل عمل بود. حاج قاسم صاحب نظر، نظریه پرداز بود در جلسات که در نشست‌های رهبر حضور داشت نظرش را می‌داد ولی در نهایت منتظر سخن رهبر و نظر وی بود متعبد بود به نظر رهبری و خودش را در مقابل نظر ولی فقیه به حساب نمی‌آورد.

مروی بیان داشت: دشمن زبون جرأت نکرد و نمی‌توانست با او رودررو بجنگد، نقشه کشیدند که دزدانه با هواپیمای بدون سرنشین او را به شهادت رساندند این برای دشمن هیچ قدرت نظامی نیست که در نیمه‌های شب غافلگیر کند زیرا او همیشه در میدان بود در عراق و سوریه؛ ولی چرا شبانه او را شهید کردند؟ به حمدالله نیروهای سپاه ما جواب خوبی دادند بعد از جنگ جهانی دوم هیچ ملتی جرأت نکردند یک گلوله به سمت آنها پرتاب کنند ولی سپاه چندین موشک پرتاب کرد و ابهت آمریکا ریخت.

آمریکا با جنجال تبلیغاتی به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی ضعفش است

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: آمریکایی‌ها فقط با جنجال تبلیغاتی تلاش می‌کنند این ضعف و ذلیلی و زبونی را پنهان کنند و مسئله هواپیما را مطرح می‌کنند ما برای این عزیزان طلب مغفرت و برای خانواده‌های آنها صبر مسئلت می‌کنیم اما آمریکا پشت این ماجرا ایستاده و کار خود را پنهان می‌کند.

وی ادامه داد: حراست از جان یک نفر وظیفه همه است اما خطایی انجام شده است که باید بفهمیم منشأ این خطا چه بوده چرا این خطا رخ داده و هنوز کارشناسان نظر قطعی نداده‌اند، آیا باز هم دست پلید آمریکا در آن سهیم است؟

وی گفت: هر کجا آمریکا قدم می‌گذارد قدم منحوسش جز گرفتاری ملت‌ها چیزی ندارد آنها از جمعیت چند میلیونی در تشییع خجالت کشیدند آنها با این حرکات حقیرانه می‌خواهند خفت و خواری خودشان را به گونه‌ای تحت شعاع قرار دهند حضور میلیونی و وفاداری مردم را تحت‌الشعاع قرار دهند باید هوشیار باشیم ما در جنگ نظامی با آمریکا هستیم آمریکا ضربه خورده و به تعبیر رهبری سیلی خورده است.

وی افزود: این مستکبر سیلی خورده ساکت نمی‌نشیند خیلی خوش خیالیست که فکر می‌کنیم آمریکا دست بردار است اما با حضور مردم ولایی آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

مروی گفت: از سردار حاجی زاده و سپاه تشکر می‌کنیم زیرا آنها مصداق اشدا و من الکفار هستند که در مقابل مردم گفتند گردن ما از مو نازک‌تر است، ما تحسین می‌کنیم این صلابت، تواضع، خضوع و صداقت را و از فرماندهان سپاه جز این توقعی نیست.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: بچه‌های شهدا مخصوصاً شهدای مدافع حرم حاج قاسم را عموی خود می‌دانستند در مقابل دشمن با صلابت هر چه تمامتر در مقابل مردم فرزندان شهدا نرم و لطیف بودند.