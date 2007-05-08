به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن مرادی نماینده اراک که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: بازگشت از مصوبه مجلس به معنای تضعیف جایگاه قانونگذاری است.

عضو کمیسون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه سهمیه بندی با استفاده از کارت هوشمند سوخت ، از اول خرداد ماه با جدیت اجرا می گردد ، متذکر شد: شایعه سازی درباره اجرایی نبودن مصوبه مجلس در این باره ، باعث تضعیف دولت و نهاد قانونگذاری می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس از دولت قاطعانه می خواهد برای پایان دادن به شایعات ، نسبت به اعلام قیمت آزاد بنزین اقدام کند تا کسانی که به بنزین مازاد نیاز دارند، به راحتی و بدون رانت یا سو استفاده احتمالی این سوخت را خریداری نمایند.

مرادی در پایان با تاکید بر اینکه دولت در تعیین قیمت آزاد بنزین مختار است، پیشنهاد داد قیمت این نوع سوخت، لیتری 3000 ریال تعیین شود.