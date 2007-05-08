به گزارش خبرنگار مهر، توقف چلسی مقابل آرسنال منجر به قهرمانی منچستریونایتد شد. منچستریها جشن قهرمانی را روز یکشنبه پای تلویزیون برپا کردند و حال درپی تدارکی جشنی ویژه در استمفورد بریج هستند تا با افتخار درخانه حریف جام قهرمانی را بالای سرببرند.

فردا شب ورزشگاه آبی های لندن میزبان جشن قهرمانان لیگ برتر است و این جشن باکسب برتری مقابل شاگردان مورینییو شیرینی دو چندان می یابد. موردی که سرآلکس فرگوسن نیز بدان اشاره کرده است.

در دیگر دیدارعقب افتاده ازهفته سی و سوم نیز پنجشنبه شب تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لین میزبان بلکبرن است.

این تیم شب گذشته درآخرین دیدارهفته سی وششم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاه های انگلیس با 2 گل ازسد میزبان خود چارلتون گذشت. برای تاتنهام دراین بازی دیمیتار برباتوف و جرمین دفو در دقایق 7 و 90 گلزنی کردند.