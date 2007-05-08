علی اصغر کاراندیش مدیرکل انتخابات وزارت کشور که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس به زودی در دستور کار نمایندگان ملت قرار خواهد گرفت.

به گفته کاراندیش، پیشنهادات جدیدی در این اصلاحیه مطرح شده که از جمله می توان به زمان بازگشت استعفای مدیران دولتی از 6 ماه قبل از ثبت نام، به قانون قبلی که 2 ماه پیش از ثبت نام است، اشاره کرد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور زمان آغاز انتخابات مجلس هشتم را منوط به تصویب این لایحه دانست و تصریح کرد: چنانچه لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط نمایندگان به تصویب برسد و استعفای مدیران دولتی از 6 ماه قبل از ثبت نام به دو 2 بازگردد، زمان آغاز انتخابات چند ماه به تاخیر خواهد افتاد.