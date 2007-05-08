به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید صمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : با توجه به اینکه وجود منابع مالی و سرمایه گذاری مناسب، می تواند تسهیل کننده فعالیت های کارآفرینان باشد پیشنهاد می شود مسئولان استان با اختصاص درصدی از بودجه های استانی به توسعه کارکردهای پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد وابسته در سطح منطقه یاری رسانند.

وی خاطرنشان کرد : فرهنگ سازی برای توسعه فناوری در نزد مدیران تصمیم گیرنده و تمام آحاد جامعه و به دنبال آن گسترش فرهنگ کارآفرینی در کشور یک ضرورت محسوب می شود.

دکتر صمدی آماده نمودن اقشار مختلف جامعه را برای پذیرش تغییر و تحولات علمی و فناوری از جمله زیرساخت های ضروری توسعه فناوری و کارآفرینی دانست و یادآور شد : دستیابی به شاخص های توسعه تنها از طریق تغییر و تحول در روند تولید، بهره وری و افزایش توان رقابتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود.

وی تصریح کرد : پارک های علم و فناوری با توجه به ماموریت های خود و برخورداری از امتیازات مناطق آزاد از جمله انواع معافیت های گمرکی، مالیاتی و تسهیل تردد و اتباع بیگانه و روابط کاری از مشوق های خوبی برای جذب سرمایه خارجی و توسعه فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری برخوردار هستند.

