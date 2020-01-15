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۲۵ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۱

دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام کرد؛

معافیت ۸۱ قهرمان بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی از خدمت سربازی

معافیت ۸۱ قهرمان بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی از خدمت سربازی

هشتاد یک نفر از قهرمانان بازیهای آسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی مشمول این دستور از انجام خدمت مقدس سربازی معاف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، بدنبال موافقت رهبر معظم انقلاب و  فرمانده کل قوا با درخواست مسعود  سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان تاکنون هشتاد یک نفر از قهرمانان بازیهای آسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی مشمول این دستور از انجام خدمت مقدس سربازی معاف شده اند 

بنا بر این گزارش، دفتر امور مشترک فدراسیون های معاونت قهرمانی اعلام کرد تا این زمان سی و پنج نفر از قهرمانان ورزشی نیز در قالب طرح سرباز - قهرمان در فدراسیون های ورزشی بصورت امریه دوره ضرورت سربازی خود را طی می کنند.

کد مطلب 4826060
رضا خسروي

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