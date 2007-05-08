به گزارش خبرنگار مهر، فیلم بعدی بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی یک کمدی مستقل به نام "رای بی طرف" به کارگردانی جاشوا مایکل استرن است.

ورایتی گزارش داد داستان این فیلم درباره یک پدر تنهاست که وقتی سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری به رای او بستگی پیدا می کند، مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرد. فیلمبرداری این پروژه از ماه ژوئیه آغاز می شود. "هیچوقت نبود" فیلم اول استرن دو سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد. او فیلمنامه "رای بی طرف" را همراه جیسن ریچمن نوشته است. کاستنر 52 ساله سال گذشته فیلم "نگهبان" به کارگردانی اندرو دیویس را روی پرده داشت.گی یرمو دل تورو، آلفونسو کوارون و الخاندرو گونزالز ایناریتو، سه فیلمساز برجسته مکزیکی که سال گذشته در فصل اعطا جوایز با فیلم های خود حضوری برجسته داشتند، به همراه کارلوس، برادر کوچک کوارون - که یک فیلمساز تازه کار است - و یک فیلمساز مکزیکی دیگر به نام رودریگو گارسیا قصد دارند در یک حرکت مشترک برای یونیورسال و چند استودیو دیگر فیلم بسازند.هر فیلمساز یک پروژه را کارگردانی خواهد کرد و مجموع هزینه این فیلم ها 100 میلیون دلار می شود. البته قراردادها هنوز قطعی نشده است. به نظر می رسد استودیو یونیورسال به خاطر ارتباط بهتری که با سه فیلمساز شناخته شده تر این گروه دارد، بخت بیشتری برای همکاری با آنها داشته باشد. این استودیو سال گذشته "بچه های مردان" کوارون را توزیع کرد و سال بعد نیز "هل‌بوی 2: ارتش طلایی" دل تورو را عرضه می کند.ورایتی نوشت یک روز پس از اعلام فروش سه روز اول "اسپایدرمن 3" در آمریکای شمالی و فروش بین المللی این فیلم، کمپانی سونی اعلام کرد رقم دقیق فروش افتتاحیه جدیدترین ماجرای مرد عنکبوتی در آمریکا نه 148 میلیون دلار بلکه 151 میلیون دلار بوده و فروش بین المللی نیز حدود چهار میلیون دلار بیشتر از رقم 227 میلیون دلار اعلام شده است. در نتیجه فروش بین المللی فیلم 382 میلیون دلار یعنی هفت میلیون دلار بالاتر از رقم اولیه اعلام شده است.به گزارش هالیوود ریپورتر، برادران وارنر در حرکتی که از اعتراض این کمپانی نسبت به قاچاق فیلم ها در کانادا خبر می دهد، پیش نمایش فیلم های خود در کشور همسایه را لغو می کند. دن فلمن، رئیس بخش توزیع داخلی برادران وارنر گفت: "ما به خاطر لغو پیش نمایش فیلم های خود در کانادا بسیار متاسف هستیم، اما استودیو نه تنها برای حفاظت از محصولات خود بلکه به خاطر تعهدی که نسبت به فیلمسازان و توزیع کننده هایمان دارد، باید دست به کار شود." استودیو اعلام کرد این ممنوعیت از فیلم "سیزده یار اوشن" آغاز می شود و با "هری پاتر و محفل ققنوس" در 13 ژوئیه ادامه می یابد.برادران وارنر گفت این تصمیم در پی شکست دولت کانادا در وضع قوانین سختگیرانه در مورد قاچاق فیلم ها از این کشور به سرتاسر دنیا اتخاذ شده است. برادران ورانر اولین استودیویی است که در برابر کانادا موضعگیری می کند. سال گذشته کمپانی فاکس قرن بیستم تهدید کرد برای رفع خطر فیلمبرداری فیلم ها از روی پرده سینما نمایش فیلم هایش در کانادا را به تعویق می اندازد. دارسی آنتونلیس، رئیس بخش عملیات مبارزه با قاچاق برادران وارنر گفت: "در حالی که چند هفته از اکران یک فیلم نگذشته تقریبا می توانید مطمئن باشید یک کپی غیرمجاز کانادایی از یکجایی سر درآورده است."فیلمبرداری پروژه جنجالی پائولو سورنتینو، فیلمساز ایتالیایی درباره جیلیو آندروتی، یکی از چهره های سیاسی قدرتمند این کشور که هفت دوره نخست وزیر بود، از ماه آینده آغاز می شود. سورنتینو 37 ساله دو بار برای فیلم های "پیامد عشق" (2004) و "دوست خانوادگی" (2006) نامزد دریافت نخل طلا جشنواره فیلم کن شده است. او خبر ساخت این فیلم را سال گذشته اعلام کرد و مدعی شد آندروتی 88 ساله حمایت خود را ازاین پروژه اعلام کرده است.جالب اینکه فردای آن روز آندروتی واکنش نشان داد و گفت هیچ وقت سورنتینو را ندیده و اصلا دوست ندارد این فیلم ساخته شود. با این حال تهیه کنندگان پروژه روز گذشته اعلام کردند این فیلم را با بودجه ای حدود 7/5 میلیون دلار می سازند. نقش آندروتی را تونی سرویلو، بازیگر 48 ساله ناپلی بازی می کند که قبلا در فیلم "پیامد عشق" با سورنتینو همکاری کرده است.آندروتی یکی از مطرحترین چهره های سیاسی پس از جنگ چهانی دوم در ایتالیا بود که گفته می شود همزمان با واتیکان و مافیا در ارتباط بود. گروهی اعتقاد دارند شخصیت داستانی دون لوچسی در فیلم "پدرخوانده 3" فرانسیس فورد کوپولا ـ یک فرد مقتدر هوادار واتیکان که در عین حال با مافیا ارتباط دارد - بر مبنای آندروتی به تصویر درآمد. او تنها عضو پارلمان فعلی ایتالیاست که از زمان تاسیس در 1946 در آن عضویت داشته است.