ديدارشخصيت هاي فرهنگي جمعيت دعوت اسلامي ليبي با آيت الله تسخيري

به گزارش خبرگزاري مهر ، دراين ديدارهيات ليبيايي ضمن عرض تسليت حادثه زلزله بم، برايجاد تقريب حقيقي با تفکرعميق در مسائل مسلمانان و تلاش جهت زودن آثار تفرقه از جامعه اسلامي و نقش علما در فرو نشاندن مسائل تفرقه انگيز تاکيد کردند.

دکترمهدي امبيرش و دکترابراهيم الربو با اشاره به فعاليت هاي جمعيت دعوت اسلامي در قاره آفريقا وموضع آن درقبال تحرکات اسراييل براي خدشه وارد کردن به اتحاد مسلمانان و رسوخ درتفکر جهان اسلام، خواستار هوشياري مسلمانان در برابر اين گونه توطئه ها شدند.

آيت الله تسخيري دبير کل اين مجمع هم چنين به نقشه استکبار براي تجزيه عراق به مناطق سني نشين، شيعه نشين و کردنشين و لزوم توجه مردم و علماي عراق جهت مقابله با اين جدايي اشاره کرد.

در اين ديدار طرفين بر لزوم دعوت به اسلام با روش تبليغي صحيح و توجه به گفتگوي تمدنها تاکيد کردند.

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