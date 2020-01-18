به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الکویت که فصل گذشته در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به دیدار ذوب آهن آمد و از این تیم شکست خورد، در فصل جدید مسابقات هم در مرحله پلی آف با یک ایرانی دیگر دیدار می‌کند که این تیم ایرانی، استقلال است.

اولین حریف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا یکی از متمول ترین باشگاه های آسیایی است که با احتساب بازیکنان تیم B این باشگاه، جمعاً ۶۴ بازیکن تحت قرارداد دارد که این تعداد بازیکن در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

سوم جدول با یک بازی کمتر

الکویت در لیگ برتر کویت که با ۱۰ تیم برگزار می شود حضور دارد و تا لحظه نگارش این مطلب با ۹ بازی (یک بازی کمتر از سایر تیمها) و ۱۷ امتیاز بعد از القادسیه ۱۹ امتیازی و السالمیه ۱۷ امتیازی در رده سوم قرار دارد.

بازی عقب افتاده الکویت با تیم الشباب است که در صورت پیروزی در این بازی با ۲۰ امتیاز به صدر جدول می رسد.

الکویت از ۹ بازی صاحب ۵ پیروزی، ۳ مساوی و یک شکست است. آنها ۷ گل خورده بعد از القادسیه بهترین خط دفاعی و با ۲۲ گل زده بعد از السالمیه بهترین خط حمله مسابقات را دارند.

بهترین گلزن

بهترین گلزن الکویت در لیگ برتر کویت یک هافبک کویتی است که با پیراهن شماره ۹ برای این تیم بازی می کند. فیصل زاید هافبک ۲۸ ساله و بازیساز تیم کویتی با ۳ گل در لیگ برتر کویت، بهترین گلزن آنها در این فصل است.

پس از فیصل، یک مهاجم آرژانتینی الاصل با ملیت مصری که برای این تیم بازی می کند، با ۲ گل زده دومین گلزن برتر آن است. «دیه گو کالدرون» مهاجم ۲ گله تیم کویتی ۳۰ سال سن و ۱۸۱ سانتی متر قد دارد و با پیراهن شماره ۱۸ بازی می کند.

بازیکنان شاخص

در بین بازیکنان الکویت جمعاً ۱۰ بازیکن خارجی دیده می‌شوند که شاخص ترین آنها امجد عطوان بازیکن سرشناس و ملی پوش عراقی است و فیصل الحربی ملی پوش عربستانی است.

به جز این دو ملی پوش، عبدل سیسوکو از فرانسه، دیه گو کالدرون از مصر و لوپز سیلوا از برزیل دیگر خارجی‌های شاخص تیم الکویت هستند.

تیم قدیمی الکویت و بازیکنان ایرانی

الکویت از تیم‌های قدیمی کشور کویت است که در سال ۱۹۶۰ تاسیس شده و قدمت آن به ۶۰ سال می‌رسد. این باشگاه دارای ورزشگاهی به گنجایش بیش از ۱۸ هزار نفر است و از تیم های پر هوادار کشورش می‌باشد.

تاکنون چند بازیکن ایرانی که تعدادی از آنها استقلالی هستند در مقاطع مختلف در این باشگاه بازی کرده‌اند. صمد مرفای و رضا حسن زاده اولین ایرانی هایی بودند که برای الکویت بازی کردند. همچنین جواد نکونام و رضا قوچان نژاد هم از دیگر فوتبالیست های برجسته و سرشناسی هستند که در این تیم سابقه بازی دارند.

ولید علی یکی از بازیکنان سرشناس این باشگاه است که سابقه بر تن کردن پیراهن استقلال را هم دارد و در مقطعی کوتاه برای آبی پوشان بازی کرد.

دیدار تیم های استقلال و الکویت در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا-مرحله پلی آف، در روز اول بهمن ماه و به میزبانی استقلال در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.