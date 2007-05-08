  1. اقتصاد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

بانک‌های توسعه صادرات و مسکن از پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده معاف شدند

بانک‌های توسعه صادرات ایران و مسکن از فهرست بانک‌های عامل تامین مالی بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیمات متخذه در حضور ریاست محترم  جمهوری و اعلام وزارت امور اقتصادی ودارایی مبنی بر خارج شدن نام این دو بانک تخصصی از فهرست فوق الذکر ، تاکید گردیده است که تمرکز این بانک ها بر روی فعالیت های تخصصی خودشان باشد، از این رو این دو بانک ، هیچ  اجباری بر امر پرداخت تسهیلات به طرح های مذکور نخواهند داشت.

علیرغم این موضوع بانک توسعه صادرات ایران ، در سال 1385 معادل 685 میلیارد ریال به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده که در زمینه "صادرات" فعالیت داشته اند ، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نموده است.

بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرده است که این بانک به عنوان بانک تخصصی در امر "صادرات" و با داشتن 29 شعبه در سراسر کشور از شمول آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده خارج است.

