میثاق دانش آموزان با رهبر انقلاب برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر اعلام دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در این میثاق نامه آمده است: به نمایندگی از دانش آموزان ایران اسلامی، در آستانه دیدار با رهبر معظم انقلاب و در جوار مرقد مطهر امام (ره) و در فضایی آکنده از عطر و بوی شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در پیشگاه قرآن عظیم در جهت خیزش آینده سازان این مرز و بوم برای ساختن آینده ترسیم شده در سند چشم انداز 20 ساله با جانان خویش عهد می بندیم که:

1- به عنوان یک فرد ایرانی تمامی توان خویش را در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی به کار بریم.

2- با ایمان به خداوند متعال و با روحیه تعاون و سازگای اجتماعی در مسیر شکوفایی ایران اسلامی، فردی فعال و مسئولیت پذیر باشیم و در این راه با ایثارگری تمام، وجدان کاری و انضباط فردی و اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذاری ننماییم.

3- با همه توان و با تاکید بر جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، ایران را به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برسانیم و برای دست یابی به دانش پیشرفته و کسب توانایی علم وفناوری تلاش نماییم.

4- با تلاش برای تحقق شعار عدالت محوری تمامی هم و غم خویش را برای رسیدن جامعه اسلامیمان به سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، تحکیم نهاد خانواده مصروف داریم و از فقر و فساد و تبعیض خود را مصون داریم.

5- با حرکت در نهضت خدمت رسانی، وجود خویش را در سالهای پیش رو در جهت ساختن ایرانی امن، مستقل و مقتدر وقف نماییم.

6- با اعتقاد به تشکیل جامعه مهدوی در فردای تاریخ و در راستای تحقق آرمان های والای انقلاب اسلامی کوشش خواهیم نمود ایران اسلامی را به الگویی الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام تبدیل نماییم.

7- با ترویج روحیه اخلاق مداری و نواندیشی و با پویایی فکری و اجتماعی در راستای همگرایی اسلامی برپایه قرآن و سنت نبوی در جهان اسلام به اتحاد ملی و انسجام اسلامی دست یابیم.

8- به عنوان آینده سازان ایران اسلامی و کسانی که تحقق سند چشم انداز 20 ساله در گرو تلاش آنهاست متعهد می شویم در عرصه های بین المللی بر اساس اصول خدشه ناپذیر عزت، حکمت و مصلحت با جهان در تعاملی سازنده و موثر باشیم.