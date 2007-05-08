آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد / رقابت 206 هزار داوطلب در دو روز آخر هفته

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید برای دریافت کارت ورود به جلسه بر اساس جدول توزیع کارت مشخص شده است، مراجعه کنند. جدول توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سه شنبه 18اردیبهشت ماه در روزنامه فرهیختگان منتشر می شود. همچنین جدول توزیع کارت بر روی سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.ANA.ir جهت اطلاع رسانی به مخاطبان قرار دارد.

داوطلبان باید شخصا و با به همراه داشتن شناسنامه و فقط در نوبت های مندرج در اطلاعیه توزیع کارت برای دریافت کارت خود مراجعه کنند. داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه لازم است رسید پست سفارش و شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر عکس دار به همراه داشته باشند.

علاوه بر کارت ورود به جلسه، یک برگ راهنمای آزمون نیز در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که لازم است داوطلبان به دقت آن را مطالعه کرده و موارد ذکر شده در آن را مورد توجه قرار دهند.

چنانچه داوطلبان پس از دریافت کارت ورود به جلسه، مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، رشته / شهر انتخابی، زبان خارجه ملاحظه کردند باید به باجه های رفع نقص که در حوزه های توزیع کارت مستقر شده اند مراجعه و پس از دریافت فرم رفع نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام و فرم تکمیل شده را به باجه تحویل دهند.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی روزهای پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با شرکت بیش از 206 هزار نفر برگزار می شود.