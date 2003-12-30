ايده فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري است

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" ، اسفنديار رحيم مشايي ، رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، در مراسم افتتاحيه نخستين فرهنگسراي اطلاعات و فناوري (IT ) ضمن بيان اين مطلب ، تأکيد کرد : براي ايجاد زمينه هاي مناسب ، به منظور توليد مطلوب علم و بهره بردن از آن ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برنامه هاي متعدد و متنوعي را طراحي کرده است که راه اندازي و فعال شدن فرهنگسرايي با رسالت ارتقاء علم و دانش ، از جمله آنهاست .

وي ايجاد فرصت هاي مناسب براي شکوفايي استعدادها و بکارگيري توانائي هاي فکري و علمي جوانان را ، گامي مؤثر براي اداره مطلوب شهر و توليد منابع علمي مورد نياز جامعه آينده عنوان کرد و گفت : در همين راستا و در مقوله دانش و فناوري ، تأسيس و راه اندازي فرهنگسراي فناوري اطلاعات در اولويت اول قرار گرفت .

مشائي با تأکيد بر تأثيرات بسيار مثبت و سازنده وجود چنين فرهنگسرايي ، اظهار داشت : افتتاح اين فرهنگسرا ، شروعي بسيار مناسب براي ايجاد بسترهايي جديد، به منظور تلاشهاي مؤثر و تعيين کننده، براي ساختن آينده اي آبادتر و آزادتر است.

وي تأکيد کرد : فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، متناسب با نيازهاي امروز جامعه بشري در جامعه شهري تهران ، طراحي شده است و پيش بيني مي شود ، خدمات مطلوبي را براي رشد و تعالي افراد و به موزات آن ، جامعه فراهم آورد.

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با تصريح بر اينکه ، اين فرهنگسرا ، در اجراي پروژه هاي بسيار مهم ، نقش تعيين کننده اي خواهد داشت ، گفت : فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، به خوبي مي تواند بين جوانان مستعد و خلاق جامعه ، ارتباط برقرار کرده و زمينه رشد و شکوفايي آنان را فراهم آورد .

وي يادآورشد : جوانان ايراني، توانايي بروز و ظهورارزش هاي انساني و الهي بسياري را دارند و شايسته و ضروري است که شرايط مناسب نيز ، براي ظهور و بروز اين توانائي ها مهيا شود.

مشائي با تأکيد بر اينکه راه رسيدن به آينده اي روشن ، تنها و تنها از طريق فناوري اطلاعات ممکن است ، گفت : مسئولان عرصه هاي علمي و فرهنگي جامعه ، بايد به نحوي مطلوب و سازنده ، مسير را براي طي اين طريق ، با سرعت و جديت ، فراهم آورند .

وي با تأکيد بر نياز روز افزون جامعه براي ارتقاء سطح علمي و افزايش توانائي هاي فني و اطلاعاتي کشور، اظهار داشت : همياري و همکاري تمام مسئولان جامعه در اين زمينه ، ضرورتي انکار ناپذير است تا مراکز و نهادهاي بسياري ، با هدف و رسالت فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، در سطح جامعه فعال شوند.

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، تأکيد کرد : بي شک، ملت شريف ايران ، بر مبناي همفکري و همدلي ، به شايستگي مي تواند مسير تعالي را با عزمي جزم و اراده اي مستحکم طي کند.