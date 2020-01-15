استاندار قزوین از یک واحد گلخانه در آبیک بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین روز چهارشنبه به همراه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، شهرام احمدپور فرماندار آبیک از گلخانه کاسپین در شهرستان آبیک بازدید کرد و در جریان روند تولید در این واحد قرار گرفت.

این واحد گلخانه‌ای مدرن و هوشمند در مساحت ۴.۵ هکتار اجرایی شده که در فاز اول ۵۴۰۰ مترمربع گلخانه شیشه‌ای هلندی و فاز دوم یک هکتار گلخانه فرانسوی عملیاتی شده است.

در این گلخانه سالانه دو میلیون گل شاخه بریده تولید می‌شود.

با راه اندازی این واحد گلخانه‌ای زمینه اشتغال ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ نفر بصورت غیر مستقیم فراهم شده است.

برای راه اندازی این واحد گلخانه‌ای چهار میلیارد تومان هزینه شده است.