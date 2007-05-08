دو فوریت طرح تک نرخی شدن بنزین رد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز دو فوریت طرح اصلاح بند و تبصره 13 قانون بودجه 1386 کل کشور را در دستور کار داشتند.

در مقدمه لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح دو فوریتی آمده است: با توجه به عدم آمادگی دولت جهت اجرای سهمیه بندی بنزین و بلا تکلیفی ونگرانی مردم از نحوه اجرای طرح سهمیه بندی که منجر به نارضایتی عمومی گردیده و از آنجا که اثرات تورمی و گرانی ناشی از دو نرخی شدن بنزین بیشتر از تک نرخی آن به قیمت متعادل می باشد بنابراین ضرورت دارد نسبت به اصلاح بند "و "تبصره 13 اصلاح صورت گیرد.

براساس ماده واحده این طرح دو فوریتی ، دولت موظف می شد از ابتدای خرداد ماه 1386 بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد را به قیمت هر لیتر 1500 ریال عرضه نماید.

پس از صحبت موافقان و مخالفان با دو فوریت این طرح مجلس وارد رای گیری شد و نمایندگان با 66 رای موافق و 108 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

از آنجا که خرداد ماه زمان سهمیه بندی بنزین اعلام شده است طراحان برای رای گیری یک فوریت درخواست نداشتند.