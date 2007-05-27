  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

اولین اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی برگزار می شود

اولین اجلاس دو روزه دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی روز نهم و دهم خرداد ماه در تهران برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اجلاس دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی با عنوان "حقوق دفاعی متهم بر اساس شریعت اسلام ، قوانین داخلی و معاهدات بین المللی و نقش دادستان در تامین امنیت پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" روز نهم و دهم خرداد ماه  با حضور جمعی از مسئولین اجرایی و قضایی کشور، اساتید دانشگاه و دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود .

هدف از این اجلاس که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می شود برقراری همکاریهای قضایی و گسترش رابطه منطقی میان مراکز علمی و قضایی کشورهای اسلامی و ارتقاء دانش حقوقی و ارائه اصول عالیه حقوق اسلامی و انتقال تجربیات و راهکارهای حقوق قضایی به جهانیان ، ارتباط بیشتر مقامات قضایی کشورهای اسلامی در زمینه های استرداد مجرمین ، معاضدت قضایی و مقابله با جرائم سازمان یافته ، پولشویی ، قاچاق انسان، مهاجرتهای غیر قانونی، تروریسم و ... اعلام شده است .

