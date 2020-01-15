دبیر «فجر ۳۸» خطاب به سینماگران: به استقبال مردم احترام بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، ابراهیم داروغهزاده دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر دلنوشتهای را خطاب به هنرمندان منتشر کرد.
متن دلنوشته «ابراهیم داروغهزاده» به شرح زیر است:
«به نام آرامشبخش دلها
هنرمندان شریف و فرهیخته سینمای ایران
در شرایطی به استقبال سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر میرویم که آحاد ملت نجیب ایران، در داغ از دست دادن عزیزترینهایشان، در سانحه ناخواسته هوایی به سوگ نشستهاند.
بر هیچ وجدان منصفی پوشیده نیست که هنر آفرینی شما، مرهمی است بر قلوب زخمی مخاطبانتان که قطعاً، شرایط کاهش آلام و دردهایشان را نیز فراهم مینماید.
تاریخ این سرزمین، حضور پر شور و مهرتان را در کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی و شورآفرینیهای مدنی فراموش نخواهد کرد. هر ساله، میلیونها ایرانی در سراسر کشور و حتی خارج از مرزها، مشتاقانه و بیصبرانه، منتظر تماشای آثارتان هستند تا در سایه آن، کینه، نفرت و عصبیت را از وجودشان پالایش کنند.
بیشک، احترام به استقبال این مردم که شما یکی از ستارگان زندگیشان هستید تالیف قلوب و نزدیکی دلها را به همراه خواهد داشت.
ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر؛ با رعایت تمامی شئونات، ضمن ابراز همدردی مجدد با خانوادههای داغدار، تمام اهتمام خود را ضمن تعاملات فرهنگی با شما، مصروف همدلیهای صادقانه خواهند نمود، چرا که باور دارد سینما و سینماگران ایرانی، همچنان، اسباب مباهات و سرافرازی این سرزمین را تضمین خواهند نمود.
کوچک سینمای ایران. ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم فجر ۳۸»
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