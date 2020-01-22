پیشنهادهایی برای ایرانگردی دلچسب در زمستان

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله مهر_فاطمه میرزاجعفری: ایران کشوری چهار فصل است که در هر یک از این فصول، زیبایی‌های چشم نوازی در گوشه گوشه این پهنه بزرگ به چشم می‌آید. زیبایی‌هایی که هریک پذیرای مسافرین زیادی است که می‌خواهند از زیبایی‌های طبیعت بهره مند باشند. اما معمولاً سفرهای خانوادگی و یا دوستانه ما مربوط به تابستان است و یا عید نوروز و همان شمال و ترافیک همیشگی اش. به بیان ساده‌تر اگر سه المان شمال، عید و تابستان را از تقویم حذف کنیم فقط زندگی روزمره و کارهای همیشگی برایمان می‌ماند.

بسیاری از افرادی که در فرصت کوتاهی اقدام به سفر کردن می‌کنند بی خیال ماجراجویی و یا بهره مندی از طبیعتی بکر و زیبا می‌شوند و به سراغ همان گزینه‌های همیشگی می‌روند اگر هم کسی می‌خواست در فصل زمستان به جنوب کشور سفر کند کیش، قشم و یا بندرعباس به عنوان اولین گزینه‌های انتخابی بودند. در ایران مناطق بسیار زیادی وجود دارند که در فصل سرما تماشایی اند برای مثال جنوب ایران همیشه از برف و سرما در امان است و می‌توان روی شن‌های گرم ساحل خلیج فارس راه رفت و طراواتی دو چندان یافت. البته مناطق بسیار زیادی هم وجود دارند که یک دست سفید شده و برای برف بازی و ساخت خاطرات زیبا مناسب اند.

در این گزارش می‌خواهیم به شما پیشنهادهایی دهیم که تا زمستان تمام نشده است بزنید به دل سرما و از دیدن مناطق زیبا، بکر و دیدنی لذت ببرید.



جزیره هنگام

جنوب کشور ایران همیشه جزو مناطقی است که به سبب شرایط اقلیمی در فصل زمستان از برف و باران کم و آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است. اگر دلتان کمی ساحل نقره‌ای و صورتی و قایق سواری کنار دلفین‌ها را می‌خواهد حتماً سری به جزیره هنگام بزنید؛ در این جزیره مردم ساده ساکن آن با ساخت صنایع دستی و فروششان به گردشگران زندگی می‌کنند. بهترین زمان سفر به این منطقه اواسط پاییز تا اواسط اردیبهشت است چرا که در این زمان آب و هوای معتدلی در این منطقه وجود دارد که لذت سفر را دو چندان می‌کند.

ساحل زیبا و درخشان، حیات وحشی از انواع گوناگون حیوانات، آکواریومی از ماهی‌ها که آزادانه شنا می‌کنند، خاک سرخ هنگام، نخلستان‌های زیبا، پارک کروکودیل در کنار بازار متنوع و زیبایی از انواع دست سازه‌های بومی و محلی از جمله جاذبه‌های زیبا و دیدنی جزیره هنگام است.



بندر افسانه‌ای

زمستان یکی از بهترین زمان‌ها برای سفر به خلیج فارس است اگر به خلیج همیشه فارس سفر کردید بندر افسانه‌ای سیراف را از دست ندهید. در زمانهای قدیم سیراف، شهری فوق العاده پر رونق و آباد با عمارت‌های باشکوه و نقطه آغاز راه ابریشم دریایی بوده است، برای رسیدن به این بندر باید از بوشهر به سمت خورموج و از آنجا به کنگان و پس از آن به سمت سیراف بروید.



حوضچه‌های آب باران، دخمه‌های باستانی بندر سیراف، مسجد امام حسن (ع)، عمارت شیخ جبار نصوری، آرامگاه سیبویه از جمله اماکن دیدنی بندر سیراف است البته در کنار بازدید از این اماکن زیبا می‌توانید از طعم لذیذ غذاهای این بندر از جمله قلیه ماهی، ماهی سرخ کرده و میگو پلو لذت ببرید.



آب گرمهای معدنی

مگر می‌شود به اردبیل سفر کنید و به چشمه‌های آب معدنی آن سری نزنید تصور کنید در فصل سرما که همه جا سفید پوش شده است و دانه‌های برف مشغول باریدن است در آب گرمی معدنی فرورفته‌اید برای محقق کردن این امکان ما به شما آب گرم سرعین در اردبیل را پیشنهاد می‌کنیم که فضای مسقفی است که از آب گرم معدنی برخوردار است؛ در کنار این می‌توانید به تپه باستانی آناهیتا، دهکده صخره‌ی ویندکلخوران، پیست اسکی آلوارس، روستای آتشگاه، روستای شایق هم سری بزنید.



سفر به اقلیم کویری در زمستان

وارد مرزهای خراسان جنوبی که بشوید کم کم اقلیم کویری ایران روی ماهش را به شما نشان می‌دهد. شاید بتوان لقب زیباترین کویرهای خراسان جنوبی را متعلق به دو شهرستان فردوس در ۲۰۰ کیلومتری و بیرجند و بشرویه در ۱۲۰ کیلومتری طبس داد. در فردوس شما می‌توانید دیداری به یاد ماندی با جمعی از بهترین انارهای ایران داشته باشید و مزارع زعفران را مشاهده کنید و در بشرویه تا دلتان بخواهد بناهای تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف وجود دارد. از یاد نبرید که سفر کردن به کویر نیز مثل سفر به کوهستان چالش‌های خاص خود را دارد و باید برای آن تدارک ویژه ای داشته باشید.

جزیره آشوراده

در زمستان شما می‌توانید انواع اقلیم‌ها را در گلستان مشاهده کنید و از زیبایی آنها لذتی دو چندان ببرید از کوهستان‌های مرتفع گرفته تا مناطق کویری همگی در این استان وجود دارد در میان همه اینها جزیره آشوراده و تماشای اسب‌های زیبا و آزاد در این جزیره همچنین وجود پرندگان مهاجر نادر در این منطقه و چشم اندازهای زیبای آن این منطقه را به مهمترین جاذبه گردشگری بندر ترکمن تبدیل کرده است اگر شما هم قصد بازدید از این جزیره زیبا را دارید می‌توانید به اسکله بندر ترکمن رفته و از آنجا با قایق به مقصد این جزیره حرکت کنید.

تماشای چادرهای عشایر و زندگی سنتی آنان نیز در منطقه گمیشان در نزدیکی بندر ترکمن خالی از لطف نیست و البته باید بدانید برای اسکان در این جزیره باید از هتل‌های شهر و یا کمپ‌های مسافرتی استفاده کنید.



نگین غرب ایران

یکی از جاذبه‌های شناخته شده کردستان که سال هاست گردشگران را در زمستان‌های همیشه برفی خود جذب می‌کند؛ دریاچه زریوار در استان کردستان است. این دریاچه تا قبل از توسعه شهر مریوان چند کیلومتری با شهر فاصله داشت، اما حالا به آن چسبیده است اگرچه که این دریاچه به سبب چشم انداز بسیار زیبا و آب و هوای معتدل خود برای مسافرت در فصل بهار و تابستان بسیار مناسب است اما اگر علاقه به سفرهای زمستانی دارید باز هم این دریاچه یکی از مناطق گردشگری بسیار زیباست شاید بتوان گفت خوشمزه‌ترین ماهی کباب را بتوانید در رستوران‌های ساکن در این منطقه بیابید.



دریاچه قرمز رنگ

شاید شما هم سفر زیادی به شیراز و یا استان فارس داشته باشید. این بار هم اگر به شیراز و یا استان فارس سفر کردید تخت جمشید و پاسارگاد را برای وقتی دیگر بگذارید و سری به جنوب شرقی شیراز و دریاچه مهارلو که به دلیل رنگ قرمزش شهرت زیادی یافته است بزنید. باغ‌های پراکنده‌ای مملو از درختان بادام، انار، انجیر که در مجاورت چشمه آب معدنی روستا ایجاد شده‌اند، بر زیبایی‌های مهارلو افزوده‌اند همچنین در نزدیکی روستا، بقایای یک کاروانسرای مربوط به دوران صفوی به نام کاروانسرای شاه عباسی هم به چشم می‌خورد.



این دریاچه به دلیل میزان بالای تبخیر آب این دریاچه و افزایش نوعی جلبک دریایی قرمز رنگ به نام «کشند قرمز» رنگ این دریاچه به رنگ قرمز متمایل شده است. بهترین فصل سفر و بازدید از این دریاچه پاییز و زمستان تا اواسط اردیبهشت است پس از آن به دلیل گرمای هوا و تبخیر آب دریاچه به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. برای رفتن به این دریاچه کافی است از شیراز به سمت سروستان حرکت کنید و پس از ۵۰ کیلومتر این دریاچه از گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر و پوشش گیاهی زیبای اطراف آن پذیرای شماست.



جزیره رنگ‌ها و شگفتی‌ها

جزیره هرمز را جزیره کوچک خلیج فارس می‌نامند؛ این جزیره پر از رنگ‌های متفاوت است به گونه‌ای که گویی به سیاره دیگری وارد شده‌اید به همین دلیل می‌توان گفت جزیره هرمز جزیره رنگ‌ها و شگفتیها است.



جزیره هرمز به خاک قرمز رنگش معروف است که در کنار آبی دریا ترکیب شگفت انگیزی را به وجود آورده است. بهترین فصل سفر به این جزیره زیبا پاییز و زمستان است که به دلیل آب و هوای معتدل و مطبوعش بسیار دلپذیر است. دره مجسمه‌ها، قلعه پرتغالی‌ها از جمله مواردی است که در سفر به جزیره هرمز باید به دیدن آنها بروید همچنین دره رنگین کمان و تنگه هرمز را که جایی است بی نظیر نباید از دست داد؛ جایی که از بالای پرتگاه می‌توان رفت و آمد کشتی‌ها را نظاره کرد.



ماهی سنگسر شکم پر از جمله غذاهای اصیل و پر زحمت این جزیره است؛ در کنار آن کلمبا (غذایی با ماهی طبخ می‌شود و ماده اولیه آن گندم پرک است)، زیبون (غذایی با ماهی سرخ شده و سیب زمینی که مورد پسند همه ذائقه هاست)، سوراغ، تمشی، هواری که غذایی تند و تیز است و عنکاس که بیشتر در تابستان طبخ می‌شود از جمله غذاهای محلی این جزیره است.



شوش و زیگورات چغازنبیل در خوزستان

در فصل زمستان می‌توانید در استان خوزستان راه بروید و از آب و هوای فوق العاده آن لذت ببرید که از چند ماه دیگر جای خود را به گرمای بالای ۵۰ درجه می‌دهد، اما اگر در سفر به این استان زیبا بخواهید به اماکن تاریخی و تمدن‌های چند هزار ساله شهر سری بزنید شهر شوش را از دست ندهید کاخ آپادانا، تپه آکروپل، کاخ شاوور و مقبره حضرت دانیال از جمله مناطقی است که می‌توانید به دیدن آنها بروید اما در کنار اینها زیگورات جغازنبیل را از دست ندهید.

زیگورات به معنای بالا رفتن به سوی آسمان است و ساختش حدود ۴۲۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل متداول بوده است. از آنجایی که این زیگورات‌ها مکان‌های مقدسی بودند برای ساختشان از بهترین مصالح خشت یا آجر گلی استفاده می‌شد.

چغازنبیل حدود ۱۲۵۰ سال قبل از میلاد مسیح توسط ایلامی‌ها ساخته شد در آن زمان پادشاه ایلام باستان چغازنبیل را در وسط شهر و در مرتفع‌ترین نقطه ساخت تا مکانی برای ستایش خدا باشد این معبد سه هزار و ۳۰۰ ساله در ۱۵ کیلومتری شهر شوش قرار دارد که مورد علاقه دوستداران تاریخ است.



شهری با کاروانسراهای بی شمار

یزد از روزگاران قدیمی از مراکز مهم تجارت ایران بوده و به طور معمول همواره گروهی از بازرگانان شهرهای دیگر نیز در این شهر زندگی می‌کردند همین موقعیت تجاری باعث شد که کاروان سراهای متعددی در منطقه احداث شوند و پذیرای گردشگران بی شماری باشند.

کاروان سراهای درون شهری که به عنوان فضاهای اقامتی در محله‌های مسکونی مجاور بازار واقع شده و بیشتر مورد استفاده ساکنان آبادی‌های اطراف قرار می گرفته‌اند، مانند کاروان سرای بافقی‌ها، کاروان سرای ده بالایی‌ها، کاروان سرای بندرآبادی ها، کاروان سرای مشیر و کاروان سرای امیر چخماق.



در کنار اینها کاروان سراهای بین شهری مثل کاروان سرای خرگوشی در جاده قدیم یزد- اصفهان، کاروان سرای خرانق در جاده یزد- خراسان، کاروان سرای دهشیر در جاده یزد- شیراز و رباط زین الدین در جاده یزد- کرمان و رباط میبد در جاده قدیم یزد- تهران از جمله کاروان سراهای یهستند که هر یک به سبک خاص معماری و استفاده از مصالح خشتی و گلی خود برای بازدید در یک سفر زمستانی بسیار مناسب اند.