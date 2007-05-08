نسخه عربی "Google Earth" عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، Google Earth برنامه ای است که امکان بصری کردن تمام مکان های دنیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای را برای کاربران گوگل فراهم می کند.



"اما لیناکر" مسئول شرکت در منطقه مدیترانه و شمال آفریقا در گفتگو با "دیلی استار مصر" اظهار داشت : "ما می خواهیم که گوگل و خدمات آن را برای همه مردم دنیا بیشتر از همیشه در دسترس قرار دهیم و خدمات بیشتری به کاربران عرب زبان ارائه کنیم که بتوانند کامنت ها و پیام های خود را به تمام نقاط دنیا ارسال کنند."



پیش از عرضه نسخه عربی Google Earth، "گوگل نیوز" ابزاری برای ترجمه زبان عربی به انگلیسی و سرویس بومی ایمیل را به عربی ارائه کرده بود.



به اعتقاد روزنامه تخصصی "دیلی استار" شرکت مانتین ویو در چند سال اخیر پروژه بزرگی را برای توسعه گوگل در محیط های عربی آغاز کرده است که می تواند جوابگوی تقاضای گروه کثیری از کاربران حوزه مدیترانه باشد.