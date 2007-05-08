مهندس علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پانزدهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در بندر عباس گفت: عدم هماهنگی ارگانهای ذیربط از مهمترین مشکلات کشور در اجرای پروژه هاست .

وی که در مراسم افتتاحیه این همایش سخن می گفت: با توجه به تاثیر بالای حمل و نقل دریایی در صادرات و واردات یاد آور شد: متاسفانه این بخش با توجه به سرمایه گذاری های ملی که در کشور انجام شده بیگانه مانده است.

وی گفت: اگر چه منابع کشور برای سرمایه گذاری محدود است ولی هزینه کردن بهینه می تواند ما را در بخش توسعه کمک کند.

آقایی با اشاره به اینکه ستون فقرات توسعه ،حمل و نقل است و رشد اقتصادی کشورها ناشی از رشد این بخش می باشد گفت: در سالهای گذشته سهم بخش حمل و نقل دریایی در سرمایه گذاری های ملی کاهش پیدا کرده و الان فقط 10 درصد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را شاهد هستیم.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: گرچه منابع محدود است ولی موفق نشده ایم همین منابع محدود را در بخش های توسعه ای سرمایه گذاری کنیم .

وی با اشاره به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله گفت: باید زیر ساخت های برنامه های خود را مهیا کنیم ، زیرا کشورهای منطقه از رشد این بخش غافل نیستند.

وی با اشاره به تحریم ها و محدودیت های جهانی که مطرح است گفت: هیچ مشکی از نظر جذب اعتبارات عمرانی در سرمایه گذاری خارجی نداریم و اشکال در این بخش عدم استفاده از فاینانس ها و بوروکراسی اداری برای استفاده از فاینانس است .

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار باید برای دریافت اعتبارات و تامین منابع مالی 6 ماه دوندگی کند گفت: این امر باعث شده سرمایه گذاران ایران تمایل به سرمایه گذاری در کشورهای خلیج فارس داشته باشند. چرا نباید ما بتوانیم بستری فراهم کنیم تا سرمایه گذار ایرانی در کشور خودش بتواند با سهل ترین امکان سرمایه گذاری کند.

وی رقم سرمایه گذاری ایرانیان در خارج کشور را 2000 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: باید سرمایه گذاری ها هدفمند شود. متاسفانه سال گذشته 6 میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت کرده ایم در حالیکه اعتبار دریافتی وزارت راه برای توسعه راهها، حمل و نقل ، امنیت جاده ها و ... یک هزار و پانصد میلیارد تومان می باشد.

وی درباره لایحه توسعه صنایع دریایی گفت: از اواخر سال 83 این لایحه به مجلس آمده ولی از آنزماه تاکنون بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: علیرغم آنکه بخش خصوصی می تواند در بخش حمل و نقل دریایی فعال شود ولی نه از این بخش استفاده کرده ایم و نه از منابع ملی متاسفانه بانکها نیز در این زمینه کار نکرده اند و درک ضعیفی از حمل و نقل دریایی دارند.

این گزارش حاکی است : لطف الله سعیدی مدیر عامل شرکت کشتیرانی و الفجر و رئیس ستاد این همایش طی سخنانی ، گزارشی از نحوه آماده سازی این همایش ارائه داد.

وی گفت: از سال 80 تا 84 بخش دریایی همواره شاهد رشد بوده است و روند رشد در کل واردات وجود دارد و 94 درصد کل واردات نیز از طریق دریا انجام می شود.

وی گفت: صادرات غیر نفتی نیز همین وضع را دارد و از سال 79 تا 84 نرخ رشد داشته است که 81 صادرات نیز از طریق دریا انجام شده است.

وی در این زمینه از مسئولین خواست به این سوال جواب دهند که آیا چالش های بخش حمل و نقل دریایی با توجه به سهمی که در صادرات و واردات کشور دارد حل شده است یا خیر.

وی با اشاره به اینکه مجموعه های حمل و نقل کشور از یارانه استفاده می کنند گفت: تنها بخشی که تاکنون در سرمایه گذاری و فعالیت های جاری از یارانه موثر برخوردار نبوده بخش حمل و نقل دریایی است.