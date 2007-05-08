برنامه ایران برای تامین مخزن گازسوز از حجم جهانی بالاتر است

مدیرپروژه تولید و واردات مخزن گاز سوز در راستای تبصره 13 برای گاز سوز کردن خودروها گفت: این شرکت با برنده شدن در مناقصه سازمان بهینه سازی به تولید و واردات مخزن با کمک یک شرکت کره ای پرداخت.

سید علی هاشمی نسب افزود: ایران پیش بینی کرده است که سالانه یک و نیم میلیون خودرو را به گاز سوز تبدیل کند این درحالی است که ظرفیت های کشور برای واردات و تولید این مخازن بسیار پایین است.

به گفته وی ، این برنامه ایران برای تامین مخزن از حجم جهانی بسیار بالاتر است زیرا اگر با همه مخزن سازان خارجی صحبت کنیم باز هم نمی توانیم این تعداد مخزن را وارد کشور کنیم.

وی گفت : از سویی دیگر شرکت های خارجی حاضر نیستند تمام قراردادهای خود را در زمینه تولید مخزن با ایران منعقد کنند و از سویی دیگر واردات مخزن از بعضی از کشورها همانند اروپا فاقد صرفه اقتصادی است.

وی درباره نحوه محاسبه قیمت مخزن برای صاحبان خودرو گفت: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 80 درصد ارزش مخزن را سوبسید می دهد به عنوان مثال مخزن خودروی سمند 500 دلار معادل 600 تا 700 هزار تومان قیمت دارد که سازمان بهینه سازی تنها 80 تا 120 هزار تومان از صاحب خودرو دریافت می کند.

وی گفت: از سویی دیگر بسیاری از کارخانجات تولید کننده خودرو مطرح می کنند که با کمبود مخزن روبرو هستند در صورتی که واقعا این طور نیست زیرا در بسیاری از مواقع مخزن موجود است اما خط تولید آن کارخانه یا دیگر تجهیزات مورد نیاز آماده نیست.