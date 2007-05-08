بازدید رئیس مجلس از قرآن نفیس 600 هزار تومانی / گفتگوی حدادعادل با نواده بنیانگذار مشروطه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 30/17 عصر دیروز در جایگاه تشریفات نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت . وی بازدید خود را از سالن دکتر کاظمی در شبستان مصلی و محل استقرار ناشران داخلی آغاز کرد و با حضور در مقابل غرفه نشر امام هادی از کتابهای این ناشر بازدید کرد.

حداد عادل که بعد از ملاقات هیات پارلمانی کشور کویت به نمایشگاه آمده بود، موفق شد در یکی از شلوغ ترین ساعت های نمایشگاه در شبستان حضور یابد . وی در بدو حضور در شبستان از غرفه چند ناشر مذهبی در بخش حرف "ک" و "گ" بازدید خود را آغاز کرد .

سپس از غرفه چند ناشر کتابهای مذهبی دیگر دیدن کرد و با غرفه داران و فروشندگان کتاب هم به گفتگو پرداخت . بعد از آن به بازدید از غرفه انتشارات نگار پرداخت و تعدادی از آثار هنری این ناشر را تورق کرد . داوودی پور - مدیر نشر نگار - رئیس مجلس را دعوت به تماشای زیباترین و گرانترین قرآنی که در کشور به چاپ رسیده است کرد .

ناشر به تشریح ویژگی های هنری چاپ کتاب پرداخت و گفت : این مجلد از مصحف شریف بر روی کاغذ معطر سفارشی که در اندونزی تولید می شود به خط نیریزی و در قطع رحلی به چاپ رسیده است .

رئیس مجلس هم که شیفته قرآن شده بود، گفت : این اثر خوبی است و می توان به سران کشورها هدیه کرد. او سپس در مورد قیمت آن سوال کرد که ناشر گفت 600 هزار تومان برای ایرانی و 800 دلار برای صادرات در نظر گرفته ایم .

رئیس مجلس در ادامه از غرفه نشر شهر تهران ، صورتگر و نشانه هم دیدن کرد . وی در مقابل غرفه نشر آبی توقف کرد و از طباطبایی ناشر آثار تاریخی در مورد برخی کتابهای نشر آبی سوالاتی پرسید و بعد از این که ناشر خود را معرفی کرد و نسبت خود با آیت الله سید محمد طباطبایی یکی از بانیان مشروطه را گفت، رئیس مجلس اظهار داشت : من کتابهای شما را دیده بودم و می پسندیدم ولی نمی دانستم شما با مرحوم طباطبایی نسبتی دارید .

رئیس مجلس در ادامه بازدید خود از غرفه های نشر مینو ناشر نمایشنامه های تنسی ویلیامز و آرتور میلر، نشر تاریخ معاصر ، و چند موسسه پژوهشی و تحقیقات تاریخی و سیاسی بازدید کرد و مقابل غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی توقف کرد .

حداد عادل در ادامه بازدید خود وارد قسمت ناشران ادبی و علوم انسانی بخش خصوصی شد و مقابل غرفه نشر چشمه توقف کرد. در این هنگام چند تن از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال رئیس مجلس را خطاب قرار دادند از وی درخواست پیگیری مسائل و مشکلات نویسندگان را کردند .

آصف نویسنده کودک و نوجوان نیز در حضور برخی از مدیران ارشاد، انتقاداتی را مطرح کرد که رئیس مجلس شماره تلفن وی را گرفت تا در فرصت دیگری به بررسی مشکل وی بپردازد. آصف عنوان می کرد که گویا کتابش بیش از یک سال است که در وزارت ارشاد بلاتکلیف است .

پس از آن رئیس مجلس به غرفه نشر توس سر زد و سراغ باقرزاده - مدیر نشر - را گرفت . باقرزاده از رئیس مجلس استقبال کرد و درباره برخی کتابهای جدیدی که در حوزه مطالعات تاریخی ایران منتشر کرده است توضیحاتی داد. رئیس مجلس هم فهرست کتابهای منتشره توس را دریافت کرد و از وی در مورد مشکلات کار نشر کتاب سوالاتی پرسید که باقرزاده نیز با انتقاد از وضع موجود خواستار پیگری این مشکلات از سوی مجلس شد .

در ادامه رئیس مجلس از غرفه ناشرانی چون علمی، علم، سخن، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کویر، مولانا شیخ الاسلام جام هم دیدار کرد و برخی کتب منتشره از سوی این ناشر اهل سنت را دریافت کرد.

غرفه انتشارات اساطیر آخرین منزلی بود که حدادعادل در شبستان مصلی در آن توقف کرد و بعد از آن بازدید خود را از نمایشگاه پایان داد.