به گزارش خبرنگار مهر، داود دارابی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر خرمشهر اظهار کرد: در خرمشهر ۴۰۰ تاکسی زرد وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۵۰ دستگاه فعال هستند و ۲۵۰ تاکسی غیرفعالاند.
وی افزود: این در حالی است که این تاکسیها کارت سوخت و امتیاز تاکسی را دارند که امتیاز مهمی است و قابلفروش نیز هست و با حضور در ناوگان میتوانند خدماترسانی داشته باشند.
شهردار خرمشهر لغو امتیاز تاکسیهای غیرفعال را پیشنهاد داد و گفت: میتوان طی فراخوانی اعلام کرد که امتیاز تاکسی برای تاکسیهای غیرفعال در خرمشهر لغو میشود.
وی بر لزوم تعیین نرخ نامه تاکسی از سال ۹۴ تاکنون نیز تأکید کرد و گفت: کرایه جابهجایی در خرمشهر چند نرخی است و هنوز نرخ مصوب در سطح شهرستان نصب نشده است و مصوبه تعیین نرخ نامه چند ماه است که به شورا برای ارائه نظر تحویل داده شده اما هنوز مصوب یا رد نشده است.
دارابی در رابطه مشکل ناوگان اتوبوس شهری خرمشهر نیز گفت: سودآور نبودن سیستم اتوبوسرانی شهری برای شهرداریهای کشور را یادآور شد و گفت: در هیچ جایی کشور سیستم حمل و نقل عمومی برای شهرداری سوددهی ندارد و باید کمکهایی از سوی شهرداری به این بخش ارائه شود.
وی میزان درآمدهای سازمان حمل و نقل شهری خرمشهر را اعلام کرد و افزود: سازمان حمل و نقل شهری خرمشهر در ۹ ماهه امسال از بابت سرویسدهی به ادارات و شرکت ۵۶۰ میلیون تومان، از فروش بلیط ۱۳ میلیون تومان، از پایانه هجرت ۹۷ میلیون تومان درآمد داشته است و کمکهایی نیز از سوی شهرداری به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین برای اربعین از سوی اتحادیه اتوبوسرانی ۲۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
شهردار خرمشهر با این وجود میزان هزینههای سالیانه این سازمان را ۳.۸ تا ۴ میلیارد تومان اعلام کرد که با میزان دریافتیهای همخوانی ندارد.
وی زمینگیر بودن ۹۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی را بیماری سازمان حمل و نقل شهری خرمشهر خواند و توضیح داد: ۹۰ درصد اتوبوسهای سازمان حمل و نقل عمومی زمینگیر در این سازمان ۱۱ اتوبوس اسکانیای مدل ۸۷ وجود دارد که از این تعداد هفت اتوبوس زمینگیر، چهار اتوبوس فعال است و از ۱۹ مینیبوس نیز ۱۵ مینیبوس فعال، سه دستگاه زمینگیر و یک دستگاه تحویل سازمان آتشنشانی است.
دارابی از رایزنی با اتحادیه اتوبوسرانی در پی سفر هفته اخیر خود به تهران برای رفع این مشکل خبر داد و اظهار کرد: طبق مصوبه اتحادیه اتوبوسرانی کشور، شهرداری قزوین معین شهرداری خرمشهر برای تعمیر اتوبوسهای خراب است که طبق مصوبه برای تعمیر چهار دستگاه اتوبوس به ارزش هر دستگاه ۷۵ میلیون تومان و به طور کلی کمتر از ۳۰۰ میلیون اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی تحویل سهمیه لاستیک و هزینه کرد سود به دست آمده از فروش لاستیکهای بنز که برای اتوبوسهای اسکانیای خرمشهر کاربرد ندارد، اعزام مینیبوسها به قزوین برای تعمیر و یا فروش اتوبوسهای زمینگیر به اتحادیه و خرید مینیبوس با هزینه عاید شده از فروش اتوبوسها را سه پیشنهاد اتحادیه برای رفع این مشکل برشمرد که پیشنهاد دوم را مناسبترین پیشنهاد تشخیص داد.
شهردار خرمشهر از ثابت بودن نرخ اتوبوسها به عنوان دیگر مانع درآمدزایی سازمان حمل و نقل عمومی یاد کرد و گفت: مسیرهای طولانی با حداقل میزان و کرایه ۲۰۰ تومانی طی میشود و این مینیبوسها گاهی با ۲ تا سه نفر مسیر را طی میکنند که پاسخگوی هزینهها نیست و پیشنهاد میشود نرخ جدیدی تعریف شود که هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان با مشکل کمتری موجه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیستم ناوگان اتوبوسرانی خرمشهر از دیرگاه مشکلات بسیاری داشته است. کم بودن، خرابی و سرویسدهی نامناسب به دلایلی همچون کمبود اتوبوس یا در اختیار قرار دادن اتوبوسهایی به شرکتهای خصوصی یا ادارات به مناسبتهای مختلف عمده دلایل استقبال کم مردم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.
امروز و طی این جلسه میلاد پور حمزاویی یکی از اعضای شورای شهر که بنا به گفته وی متولی نظارت بر سازمان حمل و نقل عمومی است با اشاره به این مشکلات به شدت با افزایش بهای بلیط اتوبوسها تا زمان رفع نشدن مشکلات این ناوگان تأکید کرد.
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