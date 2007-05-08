وزارت ارشاد نسبت به فعالیت شبکه الجزیره تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در متن این بیانیه آمده است: امروز برای همه جهانیان سلطه گری و غارتگری آمریکا و صهیونیسم بین الملل در منطقه خاورمیانه وخصوصا عراق آشکار شده است.

در این بیانیه هم چنین می خوانیم: مهمترین کانون مقاومت مقابل سیاستهای استبکاری موج بیداری دینی با محوریت مراجع می باشد و از طراحی آنچه از سوی مراجع دینی دنبال می شود، همانا اتحاد و اخوت و انسجام اسلامی بین مسلمانان و کشورهای اسلامی است و در مقابل آنها راهکار استکبار برای پیگیری اهداف پلیدش درمنطقه توسعه تفرقه در بین مسلمانان و ایجاد اتحادیه های تصنعی از کشورهای اسلامی در مقابل یکدیگر می باشد.

این بیانیه می افزاید: از آنجا که مهمترین عامل انسجام مسلمانان و خنثی کننده توطئه های استکباری، نمادها و مراجع دینی می باشند استکبار جهانی از طریق امپریالیسم خبری و رسانه ای به دنبال تضعیف و به حاشیه راندن و بی اثر کردن کانون های قدرت مسلمانان می باشند و متاسفانه در این راستا برخی از مراکز قدرت و رسانه ها در جهان اسلام یا از سرغفلت یا ملاحظات دیگر نقش ابزاری را در تحقق اهداف استعماری قدرتهای استکباری بازی می کنند که از آن جمله حرکت اخیر شبکه الجزیره در توهین به ساخت مرجعیت در عراق می باشد.

در پایان بیانیه نمایندگان مجلس می خوانیم: ما نمایندگان ملت شریف ایران ضمن محکوم نمودن و اعلام انزجار از این حرکت زشت شبکه الجزیره از وزارت ارشاد اسلامی خواستار تجدید نظر نسبت به فعالیت های رسانه ای آن شبکه تا عذرخواهی رسمی و تغییر رویکرد رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران می باشیم.