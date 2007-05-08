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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

204 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای خواستار شدند؛

وزارت ارشاد نسبت به فعالیت شبکه الجزیره تجدید نظر کند

وزارت ارشاد نسبت به فعالیت شبکه الجزیره تجدید نظر کند

204 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای ضمن محکوم کردن توهین شبکه الجزیره به مراجع تقلید به ویژه آیت الله سیستانی خواستار تجدید نظر وزارت ارشاد نسبت به فعالیت رسانه ای آن شبکه تا عذرخواهی رسمی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در متن این بیانیه آمده است: امروز برای همه جهانیان سلطه گری و غارتگری آمریکا و صهیونیسم بین الملل در منطقه خاورمیانه وخصوصا عراق آشکار شده است.

در این بیانیه هم چنین می خوانیم:  مهمترین کانون مقاومت مقابل سیاستهای استبکاری موج بیداری دینی با محوریت مراجع می باشد و از طراحی آنچه از سوی مراجع دینی دنبال می شود، همانا اتحاد و اخوت و انسجام اسلامی بین مسلمانان و کشورهای اسلامی است و در مقابل آنها راهکار استکبار برای پیگیری اهداف پلیدش درمنطقه توسعه تفرقه در بین مسلمانان و ایجاد اتحادیه های تصنعی از کشورهای اسلامی در مقابل یکدیگر می باشد.

این بیانیه می افزاید: از آنجا که مهمترین عامل انسجام مسلمانان و خنثی کننده توطئه های استکباری، نمادها و مراجع دینی می باشند استکبار جهانی از طریق امپریالیسم خبری و رسانه ای به دنبال تضعیف و به حاشیه راندن و بی اثر کردن کانون های قدرت مسلمانان می باشند و متاسفانه در این راستا برخی از مراکز قدرت و رسانه ها در جهان اسلام یا از سرغفلت یا ملاحظات دیگر نقش ابزاری را در تحقق اهداف استعماری قدرتهای استکباری بازی می کنند که از آن جمله حرکت اخیر شبکه الجزیره در توهین به ساخت مرجعیت در عراق می باشد.

در پایان بیانیه نمایندگان مجلس می خوانیم: ما نمایندگان ملت شریف ایران ضمن محکوم نمودن و اعلام انزجار از این حرکت زشت شبکه الجزیره از وزارت ارشاد اسلامی خواستار تجدید نظر نسبت به فعالیت های رسانه ای آن شبکه تا عذرخواهی رسمی و تغییر رویکرد رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران می باشیم.

کد مطلب 482703

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