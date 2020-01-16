به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، محسن حاجی میرزایی در نشست صمیمانه با جمعی از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار استان خراسان رضوی که چهارشنبه شب در مشهد برگزار شد، با اشاره به اتفاقات دردناک هفته‌های اخیر در کشور اظهار کرد: سردار سلیمانی یک الگو و نماد برای زیستن بود و قلب تمام ایران برای شهادت این مرد بزرگ که می‌تواند الگوی دانش آموزان، جوانان و همه مسئولان کشور باشد جریحه دار شد، ضمن این که دو رویداد تلخ حادثه درگذشت هموطنان عزیزمان در کرمان و سقوط هواپیمای اوکراین نیز بر درد و آلام همه ما افزود.

حاجی میرزایی در بخش دوم صحبت‌های خود با بیان این که به حال خیرین مدرسه ساز که الگوی دلسوزی برای فرزندان این مرز و بوم هستند غبطه می خورم، افزود: خیرین باید شکرگزار نعمتی که خداوند نصیب آنها کرده باشند، در قرون و اعصار آدم‌های زیادی آمده و رفته اند و آنچه که باقی می‌ماند، انسانیت است که در عرصه‌های مختلف تجلی می‌یابد که نماد واقعی یکی از آنها همین مشارکت خیرین در فرآیند آموزش و پرورش دانش آموزان است.

حاجی میرزایی یکی از رنج‌هایی که امروز همه انسان‌ها در تمام جوامع با آن روبرو هستند را بی عدالتی دانست که باعث تباهی ظرفیت‌ها و استعدادها و جلوگیری از پیشرفت انسان‌ها می‌شود و در همین رابطه ادامه داد: توسعه عدالت به عنوان یکی از محوری ترین اهداف و مسیرهای امامان و بزرگان دین ما بوده و تمام کسانی که در خصوص عدالت سخن گفته اند، معتقدند تمام دسته بندی‌های جامعه به دلایل مختلف به دلیل عدم توسعه مناسب و عادلانه فرصت‌های یادگیری است.

وی افزود: اصلی ترین عنصر تغییر در جوامع، یادگیری و پایدارترین نتایج در جامعه و آنچه که در آینده جامعه اتفاق می‌افتد، محصول همین امر است اما نباید فراموش کنیم کیفیت و محتوای یادگیری هم بسیار مهم و حیاتی است چرا که هر گامی‌که برای توسعه یادگیری در جامعه انجام می‌شود بی نظیر ترین و پایدارترین نقش را در پیشرفت کشور دارد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اهمیت یادگیری و تأثیرگذاری آن حتی در مبانی دینی ما مورد اشاره قرار گرفته است و هر فردی که به هر شکلی در این عرصه قدم می‌گذارد باید شاکر خداوند باشد.

وی ادامه داد: ما باید برای فرزندان این سرزمین کار کنیم، متأسفانه باید اعتراف کنیم فلسفه تعلیم و تربیت ما امروز به درستی اجرایی نمی‌شود، در واقع دانش آموزانمان باید زندگی مستقل و شرافتمندانه و دفاع از خود و آرمان‌های کشور را فرا بگیرند اما ما امروز بیراهه رفته ایم و با قراردادن سدی در انتهای نظام تعلیم و تربیت به نام کنکور، تنها توانایی تست زدن و حافظه محوری را در آنها تقویت کرده ایم.

وی بااشاره به این که این مشکل از پایه‌های ابتدایی آغاز و پس از آن ادامه می‌یابد، گفت: متأسفانه نظام منزلت اجتماعی و اشتغال ما هم بر همین اساس شکل گرفته و ما در حالی که باید زیستن قوی و مقتدر در محیطی که کودک و نوجوان ما در آن زندگی می‌کند را به او بیاموزیم به سمت دیگری حرکت کرده ایم.

وزیر آموزش با اشاره به این که در گذشته سرعت تحولات و تغییرات کند بود و ما می‌توانستیم ارزش‌های خود را به فرزندانمان منتقل کنیم، تصریح کرد: به دلیل سرعت تغییرات و تحولات همه نقش‌ها دچار کاستی شده و فرزندان ما با سرعت فراوانی از کنار ما می‌گذرند و در واقع

امروز باید بگوییم زبان گفتگو و تعاملمان با فرزندان را از دست داده ایم اما نباید فراموش کنیم خانواده‌ای که با بچه‌های خود پیوند گفتگوی صمیمانه و عمیق دارد، در معرض هیچ خطری نخواهد بود و بر همین اساس همه ما نباید یک لحظه نیز از فراگیری غفلت نکنیم تا زبان تعامل و گفتگو در خانواده‌ها تقویت شود.

حاجی میرزایی در بخش پایانی صحبت‌های خود خراسان را الگو و پیشگام در بسیاری از عرصه‌ها به ویژه در زمینه مشارکت خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار دانست و گفت: توجه خیرین به آموزش مهارت‌ها در مدارس نیاز جدی امروز جامعه ماست و باید به سمتی حرکت کنیم که بخش بزرگی از دانش آموزان ما به مهارت کار کردن برای تأمین آینده خود برسند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که از حضور و مشارکت خیرین در برنامه‌های تعلیم و تربیت استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: دولت قطعاً با تمام توان در کنار خیرین خواهد بود و امسال هم دو هزار و ۷۰۰ میلیارد را برای مشارکت دولت در ساخت پروژه‌های آموزشی و پرورشی ساخت خیرین اختصاص گرفته است که این رقم در سال گذشته در حدود یک هزار میلیارد بوده که به این رقم رسیده و رشد خوبی داشته است ضمن این که در همین حال تلاش می‌کنیم موانع قانونی برای مشارکت خیرین در حوزه آموزش و پرورش را پیگیری و رفع کنیم.

گفتنی است، پیش از صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش در این جلسه، تعدادی از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار استان خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.