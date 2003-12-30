آماده باش در تل آويو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، منابع مطلع درسازمان جاسوسي اسراييل مدعي شدند که گروه هاي مختلف فلسطيني در حال برنامه ريزي براي اجراي عمليات تروريستي در تل آويو درآستانه سال نو ميلادي هستند.

اين منابع مدعي شدند سازمان اطلاعات اسراييل به اطلاعات موثقي ازطرح هايي براي اجراي اين عمليات دست يافته است .

به گفته اين منابع ، اين اطلاعات با کمک مزدوران و جاسوسان اسراييل و نيز برخي سازمان هاي اطلاعاتي غربي طرفدار تل آويو به ويژه سيا به دست آمده است.

منابع اسراييلي اعلام کردند با تکيه براين اطلاعات، درجه آماده باش نيروهاي امنيتي و پليس اسراييل به بالاترين حد خود رسيده است و تدابير امنيتي در شهرهاي بزرگ اسراييلي تشديد شده است.

به ادعاي منابع اسراييلي ، طراحان عمليات شهادت طلبانه از سلاح هاي پيشرفته استفاده خواهند کرد تا ميزان خسارت هاي مالي و جاني را در صفوف اسراييلي ها افزايش دهند.

اين منابع درادامه ادعاهاي خود افزودند: گروه هاي فلسطيني با دوستان خود در ديگر شبکه هاي تروريستي جهاني براي انجام دقيق اين عمليات برنامه ريزي مي کنند.

بر اساس سناريوهايي که سازمان موساد اسراييل درمورد اين عمليات مطرح کرده ، احتمال اقدام گروه هاي فلسطيني به انجام عمليات انفجاري بسياربزرگ دريکي ازمناطق يهودي در داخل خط سبز(خط فاصل مناطق اشغالي 48 از کرانه باختري) وجود دارد.

سازمان جاسوسي اسراييل مدعي است که گروههاي مقاومت طرح هايي را براي حمله به ساختمان هاي مرتفع در شهرهاي بزرگ اسراييل به ويژه در تل آويو طراحي مي کنند تا جائي که جبهه خلق براي آزادي فلسطين از بيش از يک سال پيش براي انفجارمجتمع تجاري کنيون عزريئلي در تل آويو که بزرگترين مجتمع تجاري اسراييل است ، نقشه کشيده بود که طرح آنها خنثي شد.

بيشترين وحشت اسراييلي ها ازاحتمال اقدام گروه هاي فلسطيني به انجام عمليات از طريق هوا با استفاده ازانتقال انتحاري ها به وسيله هواپيما يا به کارگيري وسيله هوائي ديگر براي انجام اين عمليات است.

به ادعاي موساد ، همچنين احتمال دارد که اين عمليات از طريق کشتي هاي کوچک که انتحاري ها را به سواحل اسراييلي مي رساند ، انجام شود.

به گفته منابع اسراييلي ، گروه هاي فلسطيني طرح هايي براي اجراي چندين عمليات شهادت طلبانه به طور همزمان در چند شهر اسراييلي دارند تا با اين اقدام ضمن آشفته کردن و درتنگنا قراردادن رژيم اسراييل ، باعث کشته و زخمي شدن تعداد بيشتري ازاسراييلي ها شوند.

به گفته منابع اسراييلي ، تدابير امنيتي در اطراف فرودگاه بن گوريون تل آويو به شدت افزايش يافته است.

