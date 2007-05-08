به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، علیرضا خمسه شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «سواران عشق» در خمینی شهر اصفهان اظهار داشت : جشنواره سواران عشق می تواند نقطه عطفی در ارتقای آیین مذهبی نمایشی کشور باشد و در این زمینه لزوم حمایت مسئولان به شدت احساس می شود.

وی افزود : خمینی شهر از دیرباز دارای ریشه های عمیقی در فرهنگ و هنر بوده است و هم اکنون می تواند به جایگاهی برای شکوفایی استعدادهای خلاق در زمینه هنرهای نمایشی تبدیل شود.

فرماندار خمینی شهر و دبیر جشنواره سراسری تئاتر خیابانی سواران عشق نیز در این مراسم اظهار داشت : زنده نگه داشتن ارزش های اسلامی و مذهبی به عهده مسئولان و هنرمندان است و خمینی شهر به عنوان شهرستانی که اعتقادات مذهبی در عمق جان مردم آن رسوخ کرده است می تواند جشنواره های این چنینی را به نحو مطلوبی برگزار کند.

حسن املائی افزود : خمینی شهر در حال حاضر نه تنها از در اجرای نمایش های تعزیه ای و مذهبی خیابانی از دیگر شهرستان های کشور عقب نیست بلکه در بسیاری از موارد یکه تاز و دارای ابداعات منحصر به فرد است.

وی هدف از برگزاری جشنواره های این چنینی را گسترش و ارتقا فرهنگ عاشورای حسینی ، حذف انحرافات و بدعت ها و زدودن دامن تشیع علوی از خرافات اعلام کرد و گفت : هنرمندان تلاش می کنند برای زدودن مسائل خرافی از اذهان عمومی از هنرهای تاثیرگذاری همچون تعزیه استفاده کنند.

املائی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی ، ایجاد بستر مناسب و متفاوت جهت ارتباط عمیق و ملموس بین قومیت های مختلف کشور در برپائی آیین ها و نیایش ها را از مصادیق بارز این اتحاد و همگرائی اعلام کرد.

این مسئول یادآور شد : افراد علاقمند به نمایش های مذهبی می توانند آثار ، طرح ها و متن های خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمینی شهر یا نشانی الکترونیک www.savaraneeshgh.ir ارسال نمایند.

جشنواره مذکور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شورای شهر ، شهرداری ، انجمن سینمای جوان خمینی شهر و مرکز هنرهای نمایشی ایران همزمان با ولادت امام حسین (ع) کار خود را در این شهرستان آغاز می کند.