اولمرت باب مذاکرات محرمانه با ابومازن را گشوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با بیان این مطلب نوشت : برخی منابع رژیم صهیونیستی ازگشودن کانال تماس محرمانه میان "ایهود اولمرت" نخست وزیر این رژیم با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند.

محتوای گفتگوهای ابومازن و اولمرت از طریق این کانال، مکان انجام آن و هویت گفتگوکنندگان هنوز پنهان است.

به نوشته این روزنامه، اولمرت پیش‌بینی می‌ کند پیشرفت سیاسی بزرگی در تابستان آینده محقق شود، اما به جزئیات آن اشاره نکرده است.

در همین رابطه،"صائب عریقات " مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان وجود هرگونه کانال تماس میان ابومازن و اولمرت را تکذیب کرد.

خبر مذاکرات مخفی اولمرت و ابومازن در حالی منتشر می شود که قرار است وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه ( 20 اردیبهشت ) در قاهره با مقامهای مصر و اردن درباره طرح صلح اعراب به گفتگو بنشیند.

از سوی دیگر قرار است در همان روز ( پنجشنبه 20 اردیبهشت ) گروهی 50 نفره از مقامهای صهیونیستی به اردن سفر کنند تا درباره طرح صلح اعراب با مقامات اردنی به مذاکره بپردازند.