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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۲۹

رئيس فرهنگسراي فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح اين فرهنگسرا (2)

بستر مناسب براي توسعه علم در كشور وجود دارد

بستر مناسب براي توسعه علم در كشور وجود دارد

فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، به منظور زمينه سازي ، جهت ارتقاء فرهنگ استفاده مناسب از فناوري اطلاعات و اينترنت از طريق ايجاد تشكل هاي مردمي ، فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي ، بومي سازي فناوري هاي نوين و فرصت سازي براي بروز ايده هاي نو راه اندازي شده است .

دکتر حميد رضا ربيعي ، رئيس فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، در مراسم افتتاح نخستين فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، ضمن بيان اين مطلب ، انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات در راستاي سياستهاي فرهنگي اجتماعي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، ايجاد و نگهداري بانک اطلاعاتي منابع علمي و فني در حوزه فناوري اطلاعات و برقراري سيستم مناسب براي سرويس دهي عمومي را از جمله اهداف افتتاح فرهنگسرا عنوان کرد و افزود : ايجاد ارتباط با متخصصين و مراکز علمي و فني و همچنين خارج از کشور به منظور تشکيل انجمن ها و تشکلات تخصصي و علمي ، انجام فعاليت هاي فرهنگي در زمينه فناوري اطلاعات نظير چاپ و نشر ، برگزاري نمايشگاه ، سمينار ، جشنواره و گردهمايي ، توليد نرم افزاري آموزشي کاربردي ، فرهنگي و هنري از ديگر اهداف فرهنگسراي فناوري اطلاعات است .
وي تصريح کرد : تبديل توانايي هاي بالقوه جوانان کشور به بالفعل و هدايت آنان در مسيرهاي مناسب براي رسيدن بهتر و سريعتر به جايگاه علمي مناسب ، رسالتي است که در فرهنگسراي فناوري اطلاعات دنبال مي کنيم .
رئيس فرهنگسراي فناوري اطلاعات در ادامه با اشاره به جمعيت جوان کشور ، گفت : در چنين موقعيت و با در نظر گرفتن شرايط روز جامعه ، تربيت نيروي متخصص و متبحر براي رسيدن کشور به جايگاه شايسته خود ، امري بسيار ضروري است که نياز به همدلي و همفکري مسئولان فرهنگي و علمي کشور دارد.
وي تصريح کرد : با توجه به نيروهاي فعال و خلاقي که در کشور وجود دارند ، بستر مناسب براي توسعه روز افزون کشور به لحاظ علمي وجود دارد و بايد در اين راستا به ايجاد مراکز مناسب و تأمين وسائل مورد نياز ، توجه شود .
دکتر ربيعي راه اندازي فرهنگسراي فناوري اطلعات را اقدامي ارزنده در اين زمينه عنوان کرد و افزود : استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود از وظايف حساس و تأثير گذار مسئولان امور مختلف است که بايد همواره مورد توجه داشته و در اين راه گام بردارند .
وي اظهار اميدواري کرد ، چنين مراکزي گسترش يافته و در آينده اي نزديک ، تمام مناطق کشور ، از وجود مراکزي علمي ، برخوردار شوند.
گفتني است ،  دکتر حبيبي رئيس بنياد ايرانشناسي ، مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران و مهندس جهانگرد معاون رئيس جمهور نيز که در اين مراسم حضور داشتند ، در سخناني با تأکيد بر دستاوردهاي بسيار مثبتي که فعاليت فرهنگسراي فناوري اطلاعات مي تواند داشته باشد ، گسترش کمي چنين مراکزي در سطح کشور ، با مديريتي مطلوب و سازنده  را خواستار شدند.
دکتر حبيبي همچنين ، توجه به مقوله ايران شناسي و معرفي مناسب ايران را در قالب برنامه هاي علمي و فعاليت علمي در اين زمينه را امري ضروري ، شايسته و سازنده عنوان کرد .
دکتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران و جمعي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در مراسم افتتاح فرهنگسراي فناوري اطلاعات حضور داشتند.
فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، در خيابان کارگر جنوبي ، تقاطع جمهوري واقع است .

 

کد مطلب 48272

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