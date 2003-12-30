بستر مناسب براي توسعه علم در كشور وجود دارد

دکتر حميد رضا ربيعي ، رئيس فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، در مراسم افتتاح نخستين فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، ضمن بيان اين مطلب ، انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات در راستاي سياستهاي فرهنگي اجتماعي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، ايجاد و نگهداري بانک اطلاعاتي منابع علمي و فني در حوزه فناوري اطلاعات و برقراري سيستم مناسب براي سرويس دهي عمومي را از جمله اهداف افتتاح فرهنگسرا عنوان کرد و افزود : ايجاد ارتباط با متخصصين و مراکز علمي و فني و همچنين خارج از کشور به منظور تشکيل انجمن ها و تشکلات تخصصي و علمي ، انجام فعاليت هاي فرهنگي در زمينه فناوري اطلاعات نظير چاپ و نشر ، برگزاري نمايشگاه ، سمينار ، جشنواره و گردهمايي ، توليد نرم افزاري آموزشي کاربردي ، فرهنگي و هنري از ديگر اهداف فرهنگسراي فناوري اطلاعات است .

وي تصريح کرد : تبديل توانايي هاي بالقوه جوانان کشور به بالفعل و هدايت آنان در مسيرهاي مناسب براي رسيدن بهتر و سريعتر به جايگاه علمي مناسب ، رسالتي است که در فرهنگسراي فناوري اطلاعات دنبال مي کنيم .

رئيس فرهنگسراي فناوري اطلاعات در ادامه با اشاره به جمعيت جوان کشور ، گفت : در چنين موقعيت و با در نظر گرفتن شرايط روز جامعه ، تربيت نيروي متخصص و متبحر براي رسيدن کشور به جايگاه شايسته خود ، امري بسيار ضروري است که نياز به همدلي و همفکري مسئولان فرهنگي و علمي کشور دارد.

وي تصريح کرد : با توجه به نيروهاي فعال و خلاقي که در کشور وجود دارند ، بستر مناسب براي توسعه روز افزون کشور به لحاظ علمي وجود دارد و بايد در اين راستا به ايجاد مراکز مناسب و تأمين وسائل مورد نياز ، توجه شود .

دکتر ربيعي راه اندازي فرهنگسراي فناوري اطلعات را اقدامي ارزنده در اين زمينه عنوان کرد و افزود : استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود از وظايف حساس و تأثير گذار مسئولان امور مختلف است که بايد همواره مورد توجه داشته و در اين راه گام بردارند .

وي اظهار اميدواري کرد ، چنين مراکزي گسترش يافته و در آينده اي نزديک ، تمام مناطق کشور ، از وجود مراکزي علمي ، برخوردار شوند.

گفتني است ، دکتر حبيبي رئيس بنياد ايرانشناسي ، مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران و مهندس جهانگرد معاون رئيس جمهور نيز که در اين مراسم حضور داشتند ، در سخناني با تأکيد بر دستاوردهاي بسيار مثبتي که فعاليت فرهنگسراي فناوري اطلاعات مي تواند داشته باشد ، گسترش کمي چنين مراکزي در سطح کشور ، با مديريتي مطلوب و سازنده را خواستار شدند.

دکتر حبيبي همچنين ، توجه به مقوله ايران شناسي و معرفي مناسب ايران را در قالب برنامه هاي علمي و فعاليت علمي در اين زمينه را امري ضروري ، شايسته و سازنده عنوان کرد .

دکتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران و جمعي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در مراسم افتتاح فرهنگسراي فناوري اطلاعات حضور داشتند.

فرهنگسراي فناوري اطلاعات ، در خيابان کارگر جنوبي ، تقاطع جمهوري واقع است .

