جنگ آمریکا 4 میلیون عراقی را آواره کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز با بیان این مطلب نوشت : حمله آمریکا به عراق و متعاقب آن ناآرامی های پیش آمده در این کشور تا کنون علاوه بر آنکه جان بسیاری از شهروندان بیگناه عراقی را گرفته چهار میلیون نفر از مردم این کشور را نیز آواره کرده است.

درهمین رابطه،"آنتونیو گوتررس" کمیسرعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بی‌ سابقه خواندن تعداد آوارگان عراقی در منطقه‌ خاورمیانه گفت : از هرهشت عراقی، یک نفر به خاطر خشونت‌ های جاری در کشورشان، اقدام به فرار از این کشور کرده‌ است.

اگرچه سوریه و اردن دو میلیون مهاجر عراقی را پذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد که کشورهای ثروتمند عربی از پذیرفتن آوارگان عراقی اکراه دارند.

به طوری که لبنان و مصر مرزهای خود را بر روی این آوارگان بسته ‌اند و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم که بیشترین میزان کارگران ماهر و غیرماهر را وارد می‌کنند؛ پذیرای شمار چندانی از آوارگان عراقی نبوده اند.

یادآور می شود هم اکنون بیش از دو میلیون مهاجر عراقی در کشورهای همسایه به سر می برند و بیش از یک میلیون و 700 هزار آواره نیز در داخل این کشور وجود دارند.

در همین رابطه چندی پیش نماینده عالی رتبه سازمان ملل متحد در امور مهاجران اعلام کرده بود که، نزدیک به 2 میلیون عراقی(حدود 8 درصد از جمعیت پیش از جنگ) برای مهاجرت به ویژه به اردن، سوریه و لبنان اقدام کرده اند.

اخیرا نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشی با هشدار درباره اوضاع وخیم انسانی در عراق، بر ضرورت حمایت بیشتر از غیر نظامیان عراقی در برابر حملات تروریستی و اقدامات خشونت آمیز تاکید کرده بود.