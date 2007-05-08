محسن کاوه مربی تیم کشتی دانشگاه علوم پزشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترابراهیم خادم مدیرتربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تایید این خبرگفت: با عنایت به افتتاح وتجهیز نخستین سالن اختصاصی کشتی و ورزشی های رزمی دانشگاه با عنوان " سالن ورزشی جهان پهلوان تختی " توسط تربیت بدنی دانشگاه درمساحتی بالغ بر 400 متر مربع در محل کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران و امکانات جانبی مناسب از جمله سالن بدنسازی ، رختکن ، دوش و ... که جهت این سالن ورزشی درنظرگرفته شده است، اخیرا و به منظور تقویت کادر فنی تیم کشتی دانشگاه مذاکراتی با محسن کاوه مبنی بر پذیرفتن مسئولیت مربیگری تیم کشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران بعمل آمد که ایشان نیزتقبل مسئولیت نموده واز هفته گذشته بصورت جدی تمرینات دانشجویان را زیر نظر گرفته اند.

دکترخادم با تاکید برفرصت کم باقیمانده تا زمان برگزاری مسابقات المپیاد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که طی مرداد ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود افزود: با توجه به حضور سرمربی پیشین تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران و نیز افتتاح و راه اندازی این سالن مجهز ورزشی پیش بینی می کنیم رشته کشتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با استقبال چشمگیر دانشجویان علاقمند به این رشته ورزشی روبرو شود.

طی سال 1385 با پیگیریهای بعمل آمده از جانب تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مجموعه ورزشی بزرگ شهید چمران و نیز 4 باب سالن ورزشی ویژه رشته های کشتی ، رزمی ، تنیس روی میز ، تیراندازی و شطرنج در این دانشگاه افتتاح و بازگشایی گردیده است.