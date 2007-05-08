انیمیشن "کوشا" دوبله شد

افشاریه درباره فعالیت‌های اخیر خود در عرصه مدیریت دوبلاژ به خبرنگار مهر گفت: "مدیریت دوبلاژ انیمیشن "کوشا" را در 13 قسمت 15 دقیقه‌ای بر عهده داشتم. برای دوبله این انیمیشن گویندگانی چون شهروز ملک‌آرایی، جواد پزشکیان، تورج شعبانی نصر و مژگان عظیمی حضور داشتند."

وی در ادامه افزود: "سری‌ قبل این مجموعه از شبکه دو پخش شده بود. داستان این مجموعه آموزشی است و مسائلی چون نظافت، بهداشت، خوراکی و ... در آن به کودکان آموزش داده می‌شود. سری جدید مجموعه "چهار سوی علم" را هم برای شبکه چهار سیما دوبله می‌کنم. برای دوبله این مجموعه پرویز بهرام، مریم نشیبا، محمدعلی دیباج، سیگارودی، هومن باقری، علیرضا شایگان، ابوالقاسم طاهر، حسین باقری، معصومه آقاجانی و آزیتا لاچینی حضور دارند."