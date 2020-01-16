قائم مقام وزیر صمت از ۳ واحد تولیدی در یزد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در ادامه سفر خود به استان یزد از سه واحد تولیدی در شهرستانهای یزد و اشکذر بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از یکی از واحدهای تولید شیرینی سنتی در یزد از نزدیک در جریان روند تولید شیرینی‌جات یزدی و مشکلات موجود در حوزه تولید این محصولات آشنا شد.

وی سپس از یک واحد تولید لاستیک در یزد بازدید کرد.

مدرس خیابانی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه در کشور ما با شرایط اقتصادی فعلی، تولید یک معجزه است، اظهار داشت: امسال با رشد سه تا هفت درصدی در توید مواجه بوده‌ایم که این رقم با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سخت بسیار قابل توجه است.

وی با اشاره به گلایه تولیدکنندگان لاستیک در کشور و استان یزد در زمینه قیمت گذاری عنوان کرد: قیمت گذاری قدرت رقابت را سلب می‌کند اما در مواردی چاره‌ای نیست اما تلاش ما حل و فصل این موضوع است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت در امور بازرگانی امروز همچنین از یک واحد تولید کاشی و سرامیک در شهرستان اشکذر بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید، جمعی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک استان یزد، مسائل و مشکلات خود را با قائم مقام وزیر صمت در میان گذاشتند.