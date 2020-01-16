به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی در دیدار با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد، در کنفرانس برلین برای حل و فصل مسئله لیبی شرکت خواهد کرد.
هایکو ماس امروز پنجشنبه در راستای تلاش برای تضمین آتش بس در لیبی به دیدار حفتر رفت.
سفر ماس به لیبی پیش از انعقاد کنفرانس برلین صورت میگیرد که یکشنبه با هدف بررسی راههای حل بحران لیبی و تضمین آتش بس برگزار میشود. برلین از مقامات ۱۱ کشور برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورده است که شامل آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین، ترکیه، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر، کنگو میشود. فایز السراج، نخستوزیر دولت توافق ملی و خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش لیبی نیز از حاضران در این کنفرانس هستند.
سفر هایکو ماس به بنغازی دو روز پس از آن انجام میشود که حفتر بدون امضای توافق مسکو را ترک کرد. نیروهای حفتر از آوریل حملاتشان را آغاز کردهاند و برای تصرف طرابلس تلاش میکنند و با نیروهای دولت وفاق ملی لیبی را که تحت حمایت سازمان ملل متحد است، میجنگند.
روسیه و ترکیه هفته گذشته آتشبسی را پیشنهاد دادند. فائز السراج، نخستوزیر دولت وفاق ملی لیبی و حفتر دوشنبه به مسکو رفتند تا مذاکراتی با دیپلماتها و مقامهای نظامی روسیه و ترکیه داشته باشند.
فائز السراج و حفتر مستقیما دیداری انجام ندادند و پیشنویس سندی که جزئیات آتشبس پیشنهادی مورد نظر روسیه و ترکیه را داشت، بررسی کردند. السراج پیش از ترک مسکو این پیشنویس را امضا کرد اما حفتر زمان بیشتری خواست و بدون امضای این پیشنویس از روسیه خارج شد.
هایکو ماس پیش از ترک برلین گفت: پیام ما واضح است؛ هیچکس نمیتواند با اقدام نظامی این درگیری را ببرد. اکنون پنجرهای به سوی فضایی باز میشود که این درگیری از نفوذ بینالمللی رها شود و پس از آن راهی برای فرایند سیاسی و مذاکرات بین لیبیایی تحت نظارت سازمان ملل متحد برقرار شود. امیدوارم لیبیاییها این فرصت را غنیمت شمرده و اینده لیبی را به دستان لیبیایی بازگردانند. این فرایند اکنون آمادگی برای یک آتشبس واقعی و مشارکت دو طرف در گفتوگوهای مورد نظر سازمان ملل متحد را میطلبد.
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