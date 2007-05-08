خبرگزاری فرانسه : ایران کنفرانس بازنگری ان پی تی را از شکست نجات داد / سلطانیه : حسن نیت خود را نشان دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با بیان این خبر افزود: این اقدام ایران درها را برای بحث درباره تبعیت از قوانین هسته ای باز کرد .

این کنفرانس دو هفته از زمان افتتاح خود در روز 30 آوریل (دوشنبه 10 اردیبهشت) به علت اعتراض ایران به برنامه کاری تحمیل شده توسط آمریکا و آیتم " تبعیت کامل از معاهده ان پی تی " به بن بست برخورد کرده بود.

این نشست اولین نشست از مجموعه نشست هایی است که برای بازنگری ان پی تی در سال 2010 برگزاری می شود.

این معاهده هر5 سال یک بار بررسی می شود که در نشست قبلی آن در سال 2005 اعضای شرکت کننده نتوانستند درباره دستورالعمل آن به توافق برسند .

پیش از این ایران خواستار اصلاح عبارت "تبعیت کامل از ان پی تی" به تبعیت از"همه بندهای ان پی تی " بود و تاکید می کرد که این بند می تواند بر قدرتهای هسته ای فشار آورد تا تعهدات خود برای خلع سلاح را اجرا کنند و تنها بر عدم گسترش تمرکز نکنند .

در پایان، ایران به جای تغییر این بند یک زیرنویس توضیحی بدان افزود.

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در این باره گفت : دولت ایران برای نشان دادن "حسن نیت و انعطاف پذیری خود " این مصالحه را پذیرفت .

این کنفرانس که روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد از امروز تا سه روز آینده بر بحث خلع سلاح،خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای و تبعیت از پادمان های ان پی تی تمرکز خواهد کرد .